Авдіївка далась росіянам "великою ціною": розкрито втрати РФ за час всієї операції

Протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку російські окупанти втратили понад 47 тисяч своїх солдатів. Втрати ворога розкрив генерал, командувач військами "Таврія" Олександр Тарнавський.
"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", - йдеться у повідомленні генерала.
Вказується, що за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:
- особового складу – 47 186 осіб;
- танки – 364;
- артилерійські системи – 248;
- бойові бронемашини – 748;
- літаки – 5.
Битва за Авдіївку
17 лютого військове командування повідомило про вихід ЗСУ з Авдіївки - війська вивели на заздалегідь підготовлені позиції.
У Третій штурмовій бригаді уточнили, що ЗСУ таким чином ще й "вирівняли лінію фронту".
"До моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій... Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", - розповіли у бригаді.
Згодом аналітики ISW зазначили, що з початку 2023 року війська РФ збільшили застосування планованих бомб, але нещодавнє їхнє масове застосування в Авдіївці - перший випадок, коли окупанти використовували їх у такій кількості, щоб забезпечити просування своєї піхоти.
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