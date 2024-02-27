Наступ ворога продовжується: ЗСУ підтвердили відхід від двох населених пунктів

Українські військові відійшли від населених пунктів Степове та Сєверне поблизу Авдіївки.

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Українські військові відійшли від Степового та Сєверного / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, DeepState

Російські окупанти продовжують просуватися поблизу Авдіївки в Донецькій області. Українські військові були вимушені відійти від населених пунктів Степове та Сєверне. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл - Сєверне та Степове", - сказав Лиховій.

Він додав, що у цих населених пунктах ще до війни разом проживало близько 100 мешканців.

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Варто зазначити, що ворог почав захоплювати ці населені пункти після того, як українські військові вийшли з Ласточкиного.

Що відомо про селище Ласточкине? Ласточкине - селище в Ясинуватському районі Донецької області. Землі селища межують із західними околицями м. Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація сильно загострилася в жовтні 2023 року. З лютого 2024 року селище опинилося в російській окупації. Про це повідомляє Вікіпедія.

За даними DeepState, російські військові просунулися в районі Горлівки, Бердичів і Тоненького Донецької області.

У Генштабі розповіли про те, як російські окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів на цьому напрямку.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктах Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Відхід з Ласточкиного

Нагадаємо, 26 лютого Збройні сили України офіційно підтвердили відступ з Ласточкиного поблизу Авдіївки, де вони раніше тримали оборону. Речник угрупування "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що це рішення прийнято для запобігання подальшому наступу російських сил, аби організувати оборонну лінію через інші населені пункти.

Раніше речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій підтвердив, що ЗСУ відійшли на західні околиці Ласточкиного. 25 лютого українські військові зайняли підготовлені оборонні позиції, тривають запеклі бої, ворог застосовує керовані авіабомби, артилерію та FPV-дрони.

Як повідомляв Главред, 24 лютого з'явилось повідомлення, що російські війська окупували селище Ласточкине на заході від Авдіївки. Українські підрозділи вийшли з населеного пункту, повідомили аналітики ресурсу DeepState, оновивши мапу бойових дій.

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