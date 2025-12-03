Путін 'накинувся' з погрозами на Україну та Європу - яка реальна ціль Кремля

Погрози РФ спрямовані на формування вигідної картини для Трампа, посилити його переконання в "силі" Росії та вплинути на хід переговорів, вказав Жовтенко.

Розкрита прихована ціль погроз Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Жовтенко:

Погрози Путіна спрямовані на США

Трамп піддався впливу російської пропаганди

Президент США намагається бути на боці "сильної сторони"

Нещодавні заяви російського диктатора та воєнного злочинця Путіна щодо можливих ударів по українських портах та погроз Європі були спрямовані насамперед на США. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

На його думку, мета цих заяв полягає не лише у спробі залякати, а й у бажанні Путіна підвищити власну значущість та подати готовність говорити про мир як власний "успіх".

"Другий момент - посилити у Трампа враження, що Росія перемагає на полі бою. Ми бачимо, що для американського президента це дуже важливо", - вказав він.

Експерт також нагадав, що раніше, коли Трамп демонстрував більше прихильності до Європи, НАТО і України, він наголошував, що Росія хоч і наступає, але не має реальних здобутків на фронті. Така позиція була важливою, оскільки Трамп завжди тяжіє до "сильнішого", незалежно від того, хто ним є. Саме тоді звучали й заклики підтримати Україну, зокрема згадувалася можливість передачі "Томагавків".

Тепер же, за словами Жовтенка, ситуація змінилася. На Трампа, ймовірно через Віткоффа, вплинув російський пропагандистський наратив. У результаті він почав повторювати тези про нібито неможливість перемоги України та успіхи російського наступу, що повністю збігається з кремлівською риторикою.

"Тому, на мою думку, ці заяви з боку РФ розраховані не стільки на широку американську аудиторію, скільки персонально на Трампа і його оточення - щоб посилити враження, що він зараз на боці "справжнього переможця", сильної сторони у війні, і що саме цей етап його мирних ініціатив може дати якийсь результат", - резюмував він.

Яка ціль Путіна в мирних переговорах - думка експерта

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Путін, за оцінкою політичного експерта та керівника Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, зацікавлений у збереженні самого переговорного процесу, оскільки вважає, що він наближає його до стратегічної мети.

Йдеться не про врегулювання ситуації в Україні, а про прагнення Кремля домогтися міжнародного визнання Росії як наддержави та учасника формування нового світового порядку. Саме тому Москва намагається уникати будь-якої конкретики щодо України, розтягуючи переговори та утримуючи Трампа на дистанції.

Кулик також припускає, що за час затягування процесу Росія спробує вирішити власні проблеми: домовитися зі США з окремих питань, мінімізувати санкційний тиск або навіть домогтися часткового його зняття.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, перемовини між спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, його зятем Джаредом Кушнером та російським лідером Володимиром Путіним 2 грудня в Кремлі, схоже, не дали жодного прогресу щодо завершення війни проти України. Про безрезультативність зустрічі повідомив московський кореспондент Sky News Айвор Беннет.

Попри підтримку мирних ініціатив США, європейські союзники по НАТО сумніваються в їх реальній дієвості й уже опрацьовують інші можливі сценарії на випадок провалу дипломатичних зусиль, пише "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в Альянсі.

Після перемовин у Москві помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмова пройшла у конструктивному руслі, однак узгодженого варіанта мирного врегулювання щодо України поки не існує.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

