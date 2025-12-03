Алла Вікторія знову потрапила на камеру і показала незадоволене обличчя.

Філіп Кіркоров уже зіткнувся з проблемами / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Чим продюсерка зачепила доньку Кіркорова

Що вона подарувала їй

Дочка путініста Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зганьбила популярну російську продюсерку Яну Рудковську.

Як пишуть російські пропагандисти, причиною ганебної ситуації став подарунок на день народження для Алли Вікторії. Як відомо, дочка путініста Кіркорова полюбляє дорогі фешн-речі, так само, як і її зірковий батько.

Донька Кіркорова відсвяткувала день народження / Фото 7Днів

Так, під час святкування її дня народження, Рудковська з'явилася з великим пакетом від відомого французького бренду Діор.

Донька Кіркорова відзначила день народження / Фото 7Днів

Подейкують, що Алла-Вікторія була щаслива побачити пакунок улюбленого бренду, бо очікувала на дорогу сумку. Тим часом, виявилося, що в пакеті від французького бренду була дитяча сумка іншої марки, вартістю близько 20 000 рублів (10 000 гривень). А від Діора, Алла-Вікторія отримала лише пляшку.

На фото потрапила і мати дівчинки Наталя / Фото 7Днів

Ситуація виявилася незручною, адже Алла-Вікторія не стала приховувати свої емоції і все було написано на її обличчі. Саме незадоволений образ дівчинки-підлітка зганьбив Рудковську.

Позиція Філіпа Кіркорова

Філіп Кіркоров у захваті від нападу Росії на Україну, він навіть їздив на незаконно окупований Донбас із концертами розважати російських окупантів. Також артист бере участь у пропагандистських концертах Кремля.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

