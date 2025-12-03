Коротко:
- Чим продюсерка зачепила доньку Кіркорова
- Що вона подарувала їй
Дочка путініста Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зганьбила популярну російську продюсерку Яну Рудковську.
Як пишуть російські пропагандисти, причиною ганебної ситуації став подарунок на день народження для Алли Вікторії. Як відомо, дочка путініста Кіркорова полюбляє дорогі фешн-речі, так само, як і її зірковий батько.
Так, під час святкування її дня народження, Рудковська з'явилася з великим пакетом від відомого французького бренду Діор.
Подейкують, що Алла-Вікторія була щаслива побачити пакунок улюбленого бренду, бо очікувала на дорогу сумку. Тим часом, виявилося, що в пакеті від французького бренду була дитяча сумка іншої марки, вартістю близько 20 000 рублів (10 000 гривень). А від Діора, Алла-Вікторія отримала лише пляшку.
Ситуація виявилася незручною, адже Алла-Вікторія не стала приховувати свої емоції і все було написано на її обличчі. Саме незадоволений образ дівчинки-підлітка зганьбив Рудковську.
Позиція Філіпа Кіркорова
Філіп Кіркоров у захваті від нападу Росії на Україну, він навіть їздив на незаконно окупований Донбас із концертами розважати російських окупантів. Також артист бере участь у пропагандистських концертах Кремля.
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Кіркоров розповів про залицяльників своєї 13-річної дочки Алли-Вікторії.
Раніше також Людмила Поривай заявила, що дочка оплачує їй проживання в США.
Про персону: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
