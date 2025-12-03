Рус
Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер

Марія Николишин
3 грудня 2025, 13:45
303
Синоптикиня сказала, що погода в Україні перебуватиме під впливом масштабного антициклону.
Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер
Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у четвер
  • Коли температура повітря знову підвищиться

Погода в Україні у четвер, 4 грудня, матиме антициклональний характер із невеликими температурними коливаннями, але без істотних опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, прогностичні карти показують, що основні метеорологічні бурхливі події 4-го грудня відбуватимуться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими регіонами.

відео дня

"Тому саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, хіба що в гірських районах із снігом", - йдеться у повідомленні.

Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер
Прогностична карта / фото: t.me/PohodaNatalka

Синоптикиня додала, що Україна перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході. Тому в більшості областей істотних опадів не передбачається.

Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер
Прогностична карта / фото: t.me/PohodaNatalka

Температура повітря у четвер у не зазнає особливих змін, протягом дня в Україні передбачається +4…+8 градусів, на півдні традиційно тепліше, +8…+12 градусів.

Вітер буде переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.

Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер
Погода 4 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 4 грудня істотні опади також не очікуються. Максимальна температура повітря у столиці становитиме +5…+7 градусів.

Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер
Погода в Києві / фото: meteoprog

Похолодання в Україні

Крім того, Діденко розповіла, що із 5-6 грудня очікується невелике похолодання, а за попередніми прогнозами із 9-го грудня температура повітря знову підвищиться.

"Опади з'являться орієнтовно 9-10 грудня, переважено у вигляді дощу", - підсумувала вона.

Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в перший тиждень грудня

В Укргідрометцентрі говорили, що в Україні перші дні грудня обіцяють бути незвично теплими. Снігу та сильних морозів цього тижня чекати не варто.

Синоптики зазначали, що зима розпочнеться радше комфортною та мінливою погодою, ніж традиційними холодами.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні найближчим часом буде хмарною та вологою. Вже прийшла календарна зима, але синоптично триває ще осінь.

Синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що похолодання в Україні на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що протягом тижня під впливом великого та малорухомого антициклону погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
