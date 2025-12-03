Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер

Синоптикиня сказала, що погода в Україні перебуватиме під впливом масштабного антициклону.

Прогноз погоди в Україні на 4 грудня / фото: УНІАН

Погода в Україні у четвер, 4 грудня, матиме антициклональний характер із невеликими температурними коливаннями, але без істотних опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, прогностичні карти показують, що основні метеорологічні бурхливі події 4-го грудня відбуватимуться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими регіонами.

"Тому саме там очікуються опади переважно у вигляді дощу, хіба що в гірських районах із снігом", - йдеться у повідомленні.

Прогностична карта / фото: t.me/PohodaNatalka

Синоптикиня додала, що Україна перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході. Тому в більшості областей істотних опадів не передбачається.

Прогностична карта / фото: t.me/PohodaNatalka

Температура повітря у четвер у не зазнає особливих змін, протягом дня в Україні передбачається +4…+8 градусів, на півдні традиційно тепліше, +8…+12 градусів.

Вітер буде переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.

Погода 4 грудня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 4 грудня істотні опади також не очікуються. Максимальна температура повітря у столиці становитиме +5…+7 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Похолодання в Україні

Крім того, Діденко розповіла, що із 5-6 грудня очікується невелике похолодання, а за попередніми прогнозами із 9-го грудня температура повітря знову підвищиться.

"Опади з'являться орієнтовно 9-10 грудня, переважено у вигляді дощу", - підсумувала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в перший тиждень грудня

В Укргідрометцентрі говорили, що в Україні перші дні грудня обіцяють бути незвично теплими. Снігу та сильних морозів цього тижня чекати не варто.

Синоптики зазначали, що зима розпочнеться радше комфортною та мінливою погодою, ніж традиційними холодами.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні найближчим часом буде хмарною та вологою. Вже прийшла календарна зима, але синоптично триває ще осінь.

Синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що похолодання в Україні на 2-4 градуси передбачається в кінці тижня.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що протягом тижня під впливом великого та малорухомого антициклону погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

