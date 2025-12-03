Рус
"США узаконять поділ України на десятиліття": на які умови піде Україна для миру

Юрій Берендій
3 грудня 2025, 15:18
Зміна підходів США ставить Україну у складне становище, змушуючи її враховувати потенційно тяжкі умови припинення війни, вказав політолог.
'США узаконять поділ України на десятиліття': на які умови піде Україна для миру
Чи піде Трамп на визнання окупованих українських територій російськими - Золотарьов / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що сказав Золотарьов:

  • США не підуть на визнання тимчасово окупованих територій російськими
  • Зміна позимції США узаконить поділ України на десятиліття
  • Визнання російськими територій України має два основні ризики

США не визнають Крим та інші окуповані Росією території де-юре задля укладення мирної угоди, оскільки це підриває їхні позиції як провідної держави світу. Демонстрація безсилля перед Путіним у цьому випадку була б невдалим сигналом. Про це в коментарі Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

На його думку, ці процеси становлять серйозну загрозу для України, оскільки свідчать про розворот США від глобалістичного підходу до політики ізоляціонізму. Він зазначив, що навесні 2022 року Вашингтон давав певні гарантії президенту Зеленському, який і так не мав завищених очікувань щодо власних ресурсів для ведення війни.

Золотарьов нагадав, що тоді держсекретар Ентоні Блінкен запевняв Україну у підтримці "до кінця" та досягненні перемоги. Однак нинішня політична ситуація змінилася, і США фактично використовують Україну як інструмент у своїх глобальних геополітичних торгах.

"Що б там Axios не писало про єдину позицію щодо комунікації з Росією на переговорах, ми бачимо, що Віткофф і Венс готові домовлятися з Росією і об'єднуватися з нею проти глобалістів. А ось Рубіо, який відображає позицію класичних республіканців, вважає, що потрібно домовлятися з глобалістами в діях проти Росії. І Україна опинилася заручницею цієї ситуації.Зміна позиції США призводить до того, що ми змушені йти на дуже важкі умови припинення війни, які на десятиліття вперед узаконять поділ України", - вказав він.

Золотарьов зазначив, що фактичне визнання США Криму та Донбасу російськими спричинить низку негативних наслідків для України. По-перше, це ослабить санкційний тиск на Росію та сприятиме відновленню торгівельно-економічних контактів між РФ і європейськими країнами.

По-друге, за його словами, у 2026 році в Європі відбудеться значний виборчий цикл, під час якого правоконсервативні сили, більш схильні до домовленостей із Путіним, можуть прийти до влади. У цьому випадку деякі країни, такі як Угорщина, Словаччина, Греція та Італія, можуть наслідувати приклад США і визнати Крим та Донбас російськими. Водночас країни Балтії, Польща та північні держави Європи, передусім Нідерланди, продовжуватимуть послідовно відстоювати жорстку позицію щодо Росії.

"А ось у Великій Британії на виборах може перемогти Партія реформ – британська версія трампістів, і, якщо так станеться, там відбудеться радикальний політичний розворот. Якщо досі зберігався консенсус між опозицією і владою Великої Британії щодо допомоги Україні, то після виборів він може бути зруйнований", - резюмує він.

Як Кремль маніпулює Трампом - думка експерта

Як писав Главред, у Кремлі вже усвідомили, що тиск страхом на адміністрацію Трампа не дає результату. Нинішні заяви Москви щодо США є частиною ширшої стратегії, де робиться ставка на підкуп і власні вигоди для Вашингтона та особисто для Дональда Трампа, зазначив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко.

За його словами, паралельно з воєнною риторикою росіяни активно просувають серед американців і Трампа ідею економічної вигоди від співпраці з РФ. Кремль, зокрема, пропонував США отримати заморожені російські активи в Європі на 100 млрд доларів та поділити їх порівну з РФ.

Жовтенко зазначив, що далі Путін "випускає" Сєчіна, який заявляє, що в Росії "зарито" корисних копалин на 100 трлн доларів, і на цьому можна спільно заробляти.

Він додав, що логіка Кремля полягає в тому, що вони не обов’язково мусять вести переговори, бо можуть продовжувати війну, або ж, якщо захоче Трамп, – заробляти разом гроші. І в будь-якому випадку для Москви це прийнятний варіант.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зустріч російського диктатора Володимира Путіна з американською делегацією стала першим етапом обміну позиціями щодо можливого врегулювання війни Росії проти України, і сторони планують продовжити пошук компромісів. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що результати цієї зустрічі не слід розцінювати як відмову Путіна від запропонованого США мирного плану.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що одним із ключових аспектів у російсько-українській війні є територіальне питання.

Під час переговорів у Кремлі 2 грудня Володимир Путін змусив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера чекати протягом трьох годин, про що повідомило видання Politico.

Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

