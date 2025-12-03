Голлівудському акторові поставили смертельний діагноз

Кульє назвав свій рак таким, що "вельми піддається лікуванню" з "90-відсотковою ймовірністю виліковності".

Дейв Кульє повідомив про хворобу / Колаж Главред, фото Instagram/dcoulier

Коротко:

Що трапилося зі здоров'ям актора

Про яку хворобу він повідомив

Популярний американський актор Дейв Кульє бореться з раком язика через кілька місяців після оголошення про перемогу над лімфомою.

Як пише Page Six, у програмі "Today" у вівторок зірка серіалу "Повний будинок" розповів про свій останній діагноз, назвавши цю новину "шоком для організму".

відео дня

66-річний актор пояснив: "Це абсолютно не пов'язано з моєю неходжкінською лімфомою. Це новий вид раку. Я подумав: "Ви жартуєте?"

Він зазначив, що лікарі "сказали, що це може бути пов'язано з вірусом ВПЛ, який він переніс до 30 років тому", який міг "активуватися і перетворитися на карциному".

Кульє назвав свій рак таким, що "вельми піддається лікуванню" з "90-відсотковою ймовірністю виліковності".

Дейв Кульє повідомив про хворобу / Фото Instagram/dcoulier

Зірка серіалу "Повний будинок" повідомив глядачам: "Лікар сказав, що прогноз хороший, але ми негайно почнемо променеву терапію".

Лікування, яке він проходив досі, було "зовсім іншим", ніж хіміотерапія, яку він переніс минулого року. "Це не так агресивно, але побічні ефекти все ж є", - сказав Кульє.

У листопаді 2024 року він розповів про свій діагноз лімфома 3 стадії в програмі "Today", а на початку цього року його оголосили таким, що вилікувався від раку.

Кульє дізнався про ремісію того ж дня, коли став дідусем, розповів він слухачам подкасту "How Rude, Tanneritos!" у квітні.

Дейв Кульє повідомив про хворобу / Фото Instagram/dcoulier

"Це був приголомшливий день", - захоплено вигукнув він тоді.

Шість місяців потому Кульє дізнався діагноз раку ротоглотки язика, пов'язаного з ВПЛ, після того, як "йому зробили ПЕТ-сканування, і на знімку щось спалахнуло".

"Найкраще в тому, що у мене був рак, що допомогло мені виявити інший вид раку. Ця заява здається божевільною, але це правда", - сказав він у вівторок, все ще визнаючи труднощі "емоційної" боротьби.

"Це психологічно виснажує. Це також величезне навантаження на мою дружину Мелісу, яка, своєю чергою, виснажує мене найбільше, враховуючи, як це впливає на неї", - продовжив Кульє. Він також повідомив, що налаштований дуже оптимістично.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про персону: Дейв Кульє Девід Алан Кульє - американський актор і комік. Найвідоміший за ролями Джоуї Гладстона в ситкомі ABC "Повний дім", Пітера Венкмана в "Справжніх мисливцях на привидів", а також Енімала і Банзена Ганідью в "Малюках Маппетів". Він також знявся в різдвяному фільмі 2007 року "Сімейне свято".

