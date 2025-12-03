Рус
  Дім і затишок

Черепахові коти приховують одразу три секрети - про що варто знати господарям

Юрій Берендій
3 грудня 2025, 14:11
Черепахові коти вражають не лише своїм унікальним забарвленням, а й трьома маловідомими рисами, про які кожному власнику варто знати, вказали фахівці.
Черепахові коти приховують одразу три секрети - про що варто знати господарям
Черепахові коти приховують ряд секретів - чим унікльні черепахові коти / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Який характер у черепахових кішок
  • Що таке "черепаховий" характер
  • Що приносять черепахові кішки в дім

Черепахові коти вважаються одними з найзагадковіших у світі, а зооексперти пояснюють, що за їхнім унікальним забарвленням стоять три несподівані особливості поведінки та характеру. Експерти AnimalWised у відео на YouTube наголошують, що забарвлення таких котів – живе і змінне.

Главред з'ясував, чому кішки черепахового забарвлення особливі.

відео дня

Що означає черепахове забарвлення у кішок

За словами фахівців, їхній колір може змінюватися з роками.

"У деяких черепахових кішок візерунок світлішає або темнішає залежно від віку, гормонального стану, а також сонячного світла. Це ніби вони переробляють себе", – зазначають зооексперти.

Саме ця особливість робить кожну кішку неповторною – вона буквально змінює "малюнок шерсті" протягом життя.

Дивіться відео про те, яка особливість черепахових котів:

Чому черепахових кішок вважають талісманами удачі

У різних культурах світу таких котів наділяють особливою силою.

"У деяких культурах вважається, що вони мають магічну енергію. В Японії та деяких кельтських регіонах вважається, що черепахові кішки відганяють злих духів і приносять удачу, навіть більше, ніж чорні або триколірні кішки", – пояснюють фахівці.

Тож не дивно, що їх часто називають "містичними охоронцями дому".

Який характер у черепахових котів

Третій секрет черепахових котів – особливий темперамент.

"Мають сильний характер. Згідно з спостереженнями етологів, багато черепахових кішок виявляють гіперафінітет. Вони розпізнають і реагують на емоційний тон своїх господарів більше, ніж інші типи кішок", – пояснюють експерти AnimalWised.

Такі тварини можуть бути дуже відданими, чутливими до настрою людини та здатними формувати глибший зв’язок із сім’єю.

Про джерело: AnimalWised

AnimalWised - це освітницька ініціатива, заснована у 2015 році з метою просвіти користувачів щодо різноманітних питань, пов'язаних з тваринами. До команди проекту входять журналісти, ветеринари, етологи та зоопсихологи, які мають пристрасть до тварин у всіх їхніх проявах. Мета AnimalWised - створити ресурс, де користувачі можуть досліджувати різні аспекти тваринного світу. Водночас, зазначається, що інформація, яку надають фахівці AnimalWised має виключно інформативний характер і не замінює професійну консультацію, необхідну для надання допомоги конкретній тварині.

