Після Москви: зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером раптово скасували в Брюсселі

Американські представники пообіцяли після переговорів у Москві одразу повернутися до Вашингтона.

Ключові факти:

Запланована зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером у Брюсселі не відбудеться

Американські представники перед цим мали переговори з Путіним у Москві

Кремль заявляє, що після зустрічі з диктатором вони вирушать безпосередньо до Вашингтона

Заплановані переговори президента України Володимира Зеленського зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та зятем американського президента Джаредом Кушнером у Брюсселі не відбулися. Про несподіване скасування повідомив журналіст Kyiv Post Алекс Рауфоглу у соцмережі Х.

За його словами, глава України вже повертається до Києва, хоча ще напередодні очікувалося, що зустріч стане ключовим етапом після візиту американських представників до Москви, де вони обговорювали так званий "мирний план" із російським диктатором Володимиром Путіним.

Кремль тим часом заявив, що Віткофф і Кушнер начебто пообіцяли після переговорів із Путіним вирушити безпосередньо до Вашингтона, оминаючи Брюссель.

Ще 2 грудня Рауфоглу з посиланням на два джерела повідомляв, що зустріч Зеленського з американськими представниками мала відбутися ввечері 3 грудня.

Чому Путіну не вигідне завершення війни - думка експерта

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що завершення війни стане для глави РФ Володимира Путіна куди більш серйозним випробуванням, ніж її продовження. Із закінченням бойових дій зникає "наркотик", який дозволяв Кремлю консолідувати громадську думку на тлі мілітаристської риторики.

За його словами, якщо війна закінчиться, то до порядку денного повернуться питання зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступи до інформації, якості медицини та освіти.

"І з'ясовується, що після війни справи у Путіна значно гірші, ніж до", - сказав Орєшкін в інтерв'ю Главреду.

Переговори Путіна і Віткоффа 2 грудня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, 2 грудня відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього в Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, крім початкового американського мирного плану.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України поки немає.

Переговори, схоже, не наблизили завершення російсько-української війни. Про безрезультатні переговори розповів московський кореспондент Sky News Айвор Беннет.

