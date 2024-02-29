'Авдіївка - лише початок': військовий розповів про новий масштабний наступ РФ

Виведення українських оборонців з Авдіївки було "єдиним правильним рішенням", зазначив командир штурмової групи 3 ОШБр.

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Росія розпочала масштабну військову кампанію / Колаж: Главред, фото: Командування о'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Виведення українських оборонців з Авдіївки було "єдиним правильним кроком". Захоплення міста є лише початком нової наступальної кампанії російських окупантів. Про це розповів командир штурмової групи "NC 13" другого штурмового батальйону 3 ОШБр Микола Зінкевич проєкту Ukrainian Witness.

"Авдіївка - це, мабуть, лише початок їхньої кампанії, і потрібно готуватися до досить великих масштабів. Тому Збройним Силам потрібно поповнення технікою, новими системами боротьби, тобто дроновими системами, системами радіоелектронної боротьби, і, знову ж таки, треба поповнення в людях", - зазначив військовий.

За його словами, виведення оборонців з Авдіївки було "єдиним правильним рішенням", оскільки "в цьому випадку Авдіївку вже б нічого не врятувало".

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Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, російські окупаційні війська, ймовірно, планують використати відсутність міцно захищених позицій українських військових на Авдіївському напрямку та збільшити інтенсивність атак. Розвідка Британії стверджує, що територія на захід від Авдіївки є основним напрямком наступу російської армії.

Також після виведення українських військових із Авдіївки росіяни намагаються отримати перевагу на цьому напрямку, розповів військовий Іван Тимочко. Там тривають важкі бої, а позиції переходять з рук в руки.

Крім цього, звіт Інституту вивчення війни вказує на високий темп наступальних операцій російської армії на захід і північний захід від Авдіївки. За словами спікера ОСУВ "Таврія", російські війська збільшили чисельність штурмових груп на Таврійському напрямку та зосереджують атаки на захід від Авдіївки.

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