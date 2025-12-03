Національний відбір на Євробачення-2026: хто увійшов до шортліста конкурсантів

Коротко:
- Джамала назвала артистів, які боротимуться за місце у фіналі Нацвідбору-2026
- Із дев'яти конкурсантів відберуть шість фіналістів
Національний відбір на Євробачення-2026 виходить на фінішну пряму: сьогодні, 3 грудня, музична продюсерка конкурсу співачка Джамала оголосила імена артистів, які увійшли до шортліста.
До списку увійшли дев'ять кандидатів на участь у Нацвідборі-2026. Десятого конкурсанта шляхом глядацького голосування визначать до 15 січня 2026 року. Сам Нацвідбір відбудеться вже в лютому. "Це був дуже непростий вибір — формування шортліста Нацвідбору-2026. Попереду — голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів", - каже Джамала.
Нацвідбір на Євробачення-2026 - шортліст
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
- Mr. Vel
- The Elliens
- Валерія Форс
- ЩукаРиба
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
