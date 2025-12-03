Національний відбір на Євробачення-2026: хто увійшов до шортліста конкурсантів

Джамала оголосила імена дев'яти щасливчиків.

Нацвідбір-2026 шортліст - список учасників Національного відбору на Євробачення-2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/jamalajaaaa

Коротко:

Джамала назвала артистів, які боротимуться за місце у фіналі Нацвідбору-2026

Із дев'яти конкурсантів відберуть шість фіналістів

Національний відбір на Євробачення-2026 виходить на фінішну пряму: сьогодні, 3 грудня, музична продюсерка конкурсу співачка Джамала оголосила імена артистів, які увійшли до шортліста.

До списку увійшли дев'ять кандидатів на участь у Нацвідборі-2026. Десятого конкурсанта шляхом глядацького голосування визначать до 15 січня 2026 року. Сам Нацвідбір відбудеться вже в лютому. "Це був дуже непростий вибір — формування шортліста Нацвідбору-2026. Попереду — голосування глядачів. І хочеться попросити всіх не нехтувати ним, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому дуже важливо, щоб глядачі були активними й голосували за своїх фаворитів", - каже Джамала.

Нацвідбір на Євробачення-2026 - шортліст

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Валерія Форс

ЩукаРиба

Нацвідбір-2026 шортліст - список учасників Національного відбору на Євробачення-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нацвідбір-2026 шортліст - список учасників Національного відбору на Євробачення-2026 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

