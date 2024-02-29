Росіяни просунулись на 6 кілометрів після захоплення Авдіївки - розвідка Британії

За даними британської розвідки, росіяни змогли просунутись на 6 кілометрів на захід від окупованої Авдіївки.

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Розвідка Британії проаналізувала просування РФ після захоплення Авдіївки / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада, deepstatelivemap

Російські окупаційні війська, ймовірно, мають намір скористатись відсутністю добре захищених позицій в українських військових на Авдіївському напрямку і збільшити інтенсивність атак. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 29 лютого у Twitter.

У Звіті зазначається, що територія на захід від Авдіївки є головним напрямком наступу російської армії, яка захопила місто 17 лютого і вдало продовжує просуватись, просунувшись на близько 6 км від центру міста.

За даними розвідки, Росія майже напевно контролює кілька сіл у цьому районі: Ласточкине, Степове та Северне.

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В британській розвідці вказують на те, що ці тактичні досягнення сприяють перш за все консолідації російських позицій навколо Авдіївки..

"Росія також, ймовірно, прагне наростити імпульс на осі, щоб скористатися тим фактом, що тут менше фіксованих, добре захищених позицій та міських територій, з яких українські сили можуть захищатися", - зазначають у Міноборони Британії.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військ на західв від Авдіївки, щоб не дозволити їм відновити сили та створити міцну оборонну лінію в безпосередній близькості до міста. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Виведення українських сил із сіл Степове, Ласточкине та Сєверне на захід від Авдіївки, за словами голови Українського центру безпеки та співпраці, військового експерта Сергія Кузана, не має великого впливу на загальну обстановку на фронті.

У той же час, російські війська продовжують просуватися навколо Авдіївки в Донецькій області. Українські військові були змушені відступити з населених пунктів Степове та Сєверне. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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