Путін змусив Кушнера і Віткоффа чекати три години: деталі нічних переговорів у Москві

Поки американці вбивали час, Путін виступив перед пресою.

Кушнер і Віткофф чекали три години, поки Путін погрожував Європі новою війною / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головні тези:

Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати зустрічі в Кремлі майже три години

Поки американці чекали, Путін публічно звинуватив Європу в зриві мирного процесу

Путін готовий до миру лише на своїх умовах

Російський диктатор Володимир Путін змусив Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера чекати на переговори в Кремлі впродовж трьох годин.

Подробиці зустрічі в Москві 2 грудня розкрило видання Politico.

"Володимир Путін використовував поєднання чарівності, розважливого затягування часу і явних погроз, щоб показати послам США Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру справжню позицію Росії в питанні миру з Україною", - пише видання.

Віткофф, спеціальний представник президента США Дональда Трампа, і Кушнер, зять Трампа, у вівторок прогулялися Москвою і пообідали в елітному ресторані, чекаючи на зустріч у Кремлі, присвячену припиненню війни в Україні.

Поки американці вбивали час, Путін виступив перед пресою на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу в зриві мирного процесу і натякнув на майбутню ескалацію.

"Ми не збираємося воювати з Європою, але якщо Європа вирішить почати війну, ми готові просто зараз", - заявив він.

Переговори почалися майже на три години пізніше спочатку призначеного на 17:00 часу, позначеного прес-секретарем Путіна.

Зустріч завершилася лише далеко за північ за місцевим часом.

Радник Путіна із зовнішньої політики Кирило Дмитрієв, присутній на переговорах, у своєму пості на сайті X назвав зустріч "продуктивною".

Помічник Путіна Юрій Ушаков, який також був присутнім на зустрічі, назвав бесіду "корисною, конструктивною і вельми змістовною", але додав, що попереду ще "багато роботи".

"Ми точно не стали далі від миру", - сказав він.

За словами Ушакова, Путін відзначив "деструктивні дії європейської сторони". Як зазначають журналісти, це ознака того, що він може спробувати перекласти провину за будь-яку невдачу в досягненні мирної угоди на Євросоюз.

Чи є шанс укласти мир і на яких умовах

Перед переговорами в Москві Путін не виявляв жодних ознак відступу від своєї вимоги фактичної капітуляції України.

У коментарі виданню Politico депутат Державної Думи Петро Толстой заявив, що "жодних рішень, які підірвали б безпеку Росії, ухвалюватися не буде. Це необхідно чітко розуміти".

Поки що немає жодних ознак того, що переговори в Москві 2 грудня призведуть до якихось змін у позиції Москви.

"Без сумніву, Путін вважає, що він ще раз виклав усе, і тепер інші мають вирішити між собою, чи хочуть вони закінчити війну", - зазначила Тетяна Станова, засновниця політичного консалтингового агентства R.Politik.

За її словами, Путін готовий до миру, але "тільки на його умовах".

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Переговори Путіна і Віткоффа 2 грудня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп обрав "нетрадиційний - і часом суперечливий - підхід до дипломатії" у спробі укласти мирну угоду для припинення війни Росії в Україні. Зокрема, на переговори до очільника Росії Володимира Путіна Трамп відправив спецпосланця Стіва Віткоффа і свого зятя Джареда Кушнера. Як пояснив колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту, Трамп "завжди не хотів підкорятися бюрократичним структурам" і замість цього покладався на "особисту дипломатію".

2 грудня відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього в Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, крім початкового американського мирного плану.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України поки немає.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, чи розглядають зараз можливість запровадження тимчасового "новорічного перемир'я" в зоні бойових дій.

Чого хоче Трамп: думка експерта

Політичний експерт Віталій Кулик вважає, що президенту США Дональду Трампу не потрібен мирний процес заради процесу. Йому необхідний конкретний результат. Але він цілком може погодитися і на рамкові угоди, які не виконуються.

"Тому може з'явитися якесь комюніке, яке не передбачатиме жодних гарантій і яке неможливо виконати, тобто це буде радше побажання, під яким підпишуться всі сторони. Але Трамп продаватиме це як закінчення війни і перемогу, як він це зробив із Таїландом і Камбоджею та іншими війнами, які він "закінчив". Насправді ці війни не закінчилися, досі тривають перестрілки в цих регіонах і на цих фронтах глобальної війни", - пояснив Кулик в інтерв'ю Главреду.

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

