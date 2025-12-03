Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін змусив Кушнера і Віткоффа чекати три години: деталі нічних переговорів у Москві

Анна Ярославська
3 грудня 2025, 07:47оновлено 3 грудня, 08:56
875
Поки американці вбивали час, Путін виступив перед пресою.
Віткофф, Путін
Кушнер і Віткофф чекали три години, поки Путін погрожував Європі новою війною / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головні тези:

  • Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати зустрічі в Кремлі майже три години
  • Поки американці чекали, Путін публічно звинуватив Європу в зриві мирного процесу
  • Путін готовий до миру лише на своїх умовах

Російський диктатор Володимир Путін змусив Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера чекати на переговори в Кремлі впродовж трьох годин.

Подробиці зустрічі в Москві 2 грудня розкрило видання Politico.

відео дня

"Володимир Путін використовував поєднання чарівності, розважливого затягування часу і явних погроз, щоб показати послам США Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру справжню позицію Росії в питанні миру з Україною", - пише видання.

Віткофф, спеціальний представник президента США Дональда Трампа, і Кушнер, зять Трампа, у вівторок прогулялися Москвою і пообідали в елітному ресторані, чекаючи на зустріч у Кремлі, присвячену припиненню війни в Україні.

Поки американці вбивали час, Путін виступив перед пресою на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу в зриві мирного процесу і натякнув на майбутню ескалацію.

"Ми не збираємося воювати з Європою, але якщо Європа вирішить почати війну, ми готові просто зараз", - заявив він.

Переговори почалися майже на три години пізніше спочатку призначеного на 17:00 часу, позначеного прес-секретарем Путіна.

Зустріч завершилася лише далеко за північ за місцевим часом.

Радник Путіна із зовнішньої політики Кирило Дмитрієв, присутній на переговорах, у своєму пості на сайті X назвав зустріч "продуктивною".

Помічник Путіна Юрій Ушаков, який також був присутнім на зустрічі, назвав бесіду "корисною, конструктивною і вельми змістовною", але додав, що попереду ще "багато роботи".

"Ми точно не стали далі від миру", - сказав він.

За словами Ушакова, Путін відзначив "деструктивні дії європейської сторони". Як зазначають журналісти, це ознака того, що він може спробувати перекласти провину за будь-яку невдачу в досягненні мирної угоди на Євросоюз.

Чи є шанс укласти мир і на яких умовах

Перед переговорами в Москві Путін не виявляв жодних ознак відступу від своєї вимоги фактичної капітуляції України.

У коментарі виданню Politico депутат Державної Думи Петро Толстой заявив, що "жодних рішень, які підірвали б безпеку Росії, ухвалюватися не буде. Це необхідно чітко розуміти".

Поки що немає жодних ознак того, що переговори в Москві 2 грудня призведуть до якихось змін у позиції Москви.

"Без сумніву, Путін вважає, що він ще раз виклав усе, і тепер інші мають вирішити між собою, чи хочуть вони закінчити війну", - зазначила Тетяна Станова, засновниця політичного консалтингового агентства R.Politik.

За її словами, Путін готовий до миру, але "тільки на його умовах".

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Переговори Путіна і Віткоффа 2 грудня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп обрав "нетрадиційний - і часом суперечливий - підхід до дипломатії" у спробі укласти мирну угоду для припинення війни Росії в Україні. Зокрема, на переговори до очільника Росії Володимира Путіна Трамп відправив спецпосланця Стіва Віткоффа і свого зятя Джареда Кушнера. Як пояснив колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту, Трамп "завжди не хотів підкорятися бюрократичним структурам" і замість цього покладався на "особисту дипломатію".

2 грудня відбулися переговори посланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві. Після цього в Кремлі заявили, що Москва отримала ще чотири документи, крім початкового американського мирного плану.

Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України поки немає.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, чи розглядають зараз можливість запровадження тимчасового "новорічного перемир'я" в зоні бойових дій.

Чого хоче Трамп: думка експерта

Політичний експерт Віталій Кулик вважає, що президенту США Дональду Трампу не потрібен мирний процес заради процесу. Йому необхідний конкретний результат. Але він цілком може погодитися і на рамкові угоди, які не виконуються.

"Тому може з'явитися якесь комюніке, яке не передбачатиме жодних гарантій і яке неможливо виконати, тобто це буде радше побажання, під яким підпишуться всі сторони. Але Трамп продаватиме це як закінчення війни і перемогу, як він це зробив із Таїландом і Камбоджею та іншими війнами, які він "закінчив". Насправді ці війни не закінчилися, досі тривають перестрілки в цих регіонах і на цих фронтах глобальної війни", - пояснив Кулик в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін новини України та світу мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Триває боротьба за 30-50 км територій: Рубіо назвав ключове питання війни

Триває боротьба за 30-50 км територій: Рубіо назвав ключове питання війни

09:18Війна
"Туристичний візит, а не шлях до миру": у Sky News заявили про провал місії Віткоффа в РФ

"Туристичний візит, а не шлях до миру": у Sky News заявили про провал місії Віткоффа в РФ

09:01Світ
Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко

Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

Китайський гороскоп на сьогодні 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

Китайський гороскоп на сьогодні 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

Росія готує нові масовані удари - названо об'єкти, які стануть ціллю атак ворога

Росія готує нові масовані удари - названо об'єкти, які стануть ціллю атак ворога

Останні новини

09:23

Чотирьох знаків зодіаку чекають переживання і занепокоєння перед Новим роком

09:18

Триває боротьба за 30-50 км територій: Рубіо назвав ключове питання війниВідео

09:02

Гороскоп Таро на завтра 2 грудня: Тельцям - великі кроки, Дівам - цілі

09:01

"Туристичний візит, а не шлях до миру": у Sky News заявили про провал місії Віткоффа в РФ

09:00

Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 грудня (оновлюється)

08:32

Полум'яний стовп у небі: дрони знищили нафтобазу РФ в Тамбовській областіВідео

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

РФ застосувала незвично-рекордну кількість "Кинджалів" за місяцьПогляд

Реклама
07:51

Дочка Кіркорова опустила відому продюсерку через подарунок

07:47

Путін змусив Кушнера і Віткоффа чекати три години: деталі нічних переговорів у Москві

06:47

Йде "зовсім інший процес": у Кремлі сказали, чи буде новорічне перемир'я на фронті

06:10

Чого чекати після завершення вінйниПогляд

06:00

"Убив за п'ять місяців": Ігор Кондратюк розповів про страшну трагедію в родині

05:43

Гороскоп на завтра 4 грудня: Ракам - заздрощі, Близнюкам - переживання

05:00

Голова піде обертом від змін: яких знаків зодіаку скоро закрутить вихор емоцій

04:17

"Сумую": Терен відверто висловився про розрив стосунків із Мандзюк

03:50

Названо знаки зодіаку, які розбагатіють у 2026 році: хто потрапив до списку

03:32

Трамп хоче "продати Україну": розкрито план США щодо війни та можливі наслідки

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна на льоду за 15 секунд

Реклама
02:23

Як швидко вивести запах поту з верхнього одягу: прості домашні методи без пралки

01:33

Минуле не хоче відпускати: астрологи назвали ТОП-4 найбільш ностальгічні знаки

00:48

"Не заздрю тренеру, який змінить Костюка": легенда збірної розкрив кризу Динамо

00:08

Обговорювали кілька планів: перші заяви Кремля після завершення переговорів

02 грудня, вівторок
23:57

Спав у труні та чув містичні голоси: факти з життя Франка, про які мовчать підручники

23:08

Не бояться часу та перегрівів: ТОП‑5 кросоверів з "безсмертним" автоматом

22:32

Як миттєво прибрати запотівання лобового скла: експерти назвали "чарівну" кнопку

22:14

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

22:01

НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

21:36

"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

21:18

"За своє свинство": Ігор Кондратюк "попустив" Віталія Козловського

20:51

Рідним буде важко відірватись: рецепт соковитої запеченої курки на Новий рікВідео

20:45

Спатифілум не цвіте: експерти розкрили простий домашній спосіб оживити йогоВідео

20:42

Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом, але є умова

20:27

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

20:15

"Будь ласка": Катерина Усик постраждала

20:07

США більше не виділятимуть гроші Україні: Трамп зробив різку заяву про війну

19:51

Чому не можна виливати молоко у раковину: експерти назвали неочевидну причину

19:38

Не долар і не євро: несподіваний фаворит серед валютних депозитів українців

19:37

Що чекає Україну, якщо мирної угоди не буде: Кулеба зробив невтішний прогноз

Реклама
19:22

Буданов став ключовою фігурою переговорів із США після відставки Єрмака - The Telegraph

19:19

Є загроза третього вторгнення: Зеленський раптово попередив про небезпекуВідео

19:11

ЗСУ контратакують та відбивають важливі позиції на ключовому напрямку - Сирський

19:10

Удар по танкеру біля Туреччини: чи зможе Україна перекрити "нафтовий" кисень РФПогляд

19:00

Ваш місяць народження розповість, як знайти свою людину: рецепт нумерологів

18:47

Небезпечний глухий кут: експерт розкрив, скільки військ РФ стягнута до Покровська

18:40

Головоломка для мегамозків: лише одиниці знайдуть пінгвіна за 30 секунд

18:38

РФ використовує нову тактику обстрілу України: час підльоту ракет різко змінився

18:28

Кому Повня у грудні принесе несподівані гроші: астрологи назвали ТОП-3 знаки

18:28

Польське, німецьке чи українське: як за допомогою прізвища дізнатися походження

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти