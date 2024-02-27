Стабілізували оборону в 3 точках: генерал розповів про успіх в районі Авдіївки

Бригадний генерал зазначив, що за останню добу українські військові знищили 347 російських окупантів та значну кількість техніки противника.

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ЗСУ стабілізували лінію оборони на Авдіївському напрямку / Колаж Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

За останню добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" росіяни завдали по позиціях Сил оборони 45 авіаударів, 81 удар з використанням дронів камікадзе, а також 935 разів здійснили обстріл із артилерії. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

Він також відзначив, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" відбулось 43 бойових зіткнення.

"На Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. Спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху", - зазначив Тарнавський. відео дня

Бригадний генерал також додав, що за останню добу Сили оборони України ліквідували 347 ворогів, знищили танк, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи, протитанковий ракетний комплекс, станковий протитанковий гранатомет і 5 автомобілів. Українські воїни також нейтралізували або збили 255 ворожих безпілотних літальних апаратів різних типів та знищили склад боєприпасів ворога.

"Крім того, за минулу добу і ніч, до 6-ї години ранку, ще 11 російських окупантів було взято в полон", - резюмував генерал Тарнавський.

Хто такий Олександр Тарнавський Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Майор ЗСУ Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, висловив свою позицію щодо виведення українських військ з Авдіївки у Донецькій області.

Після захоплення Авдіївки ворог продовжив атаку і захопив два інші населені пункти поруч з захопленим містом. Про це повідомив моніторинговий проект DeepState. Зазначається, що окупанти захопили Степове та Сєверне у Донецькій області. Ці населені пункти розташовані поблизу Ласточкиного, звідки нещодавно були виведені українські війська.

Російські окупанти також намагаються захопити населений пункт Орлівка, що знаходиться недалеко від Авдіївки. Росіяни атакують українські позиції з трьох напрямків. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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