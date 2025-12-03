Україна готує нову зустріч у Брюсселі з партнерами: про що говоритимуть

Відомо, що говоритиметься про візит американської сторони до Москви.

Умєров доповів Зеленському про зустріч / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Главред

Головне:

Умєров доповів Зеленському про підготовку зустрічей у Брюсселі

Вони обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров доповів Володимиру Зеленському про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. Про це президент України написав в Telegram.

"Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зеленський додав, що українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки.

"Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Трампа в Сполучених Штатах. Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі", - підсумував глава держави.

Зустріч Путіна з делегацією США

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Путіна з американською делегацією стала першим етапом обміну позиціями щодо можливого врегулювання війни.

За його словами, сторони планують продовжити пошук компромісів.

Крім того, Пєсков додав, що підсумки цієї зустрічі не варто розцінювати як відмову Путіна від запропонованого США мирного плану.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, після зустрічі в Москві спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера з Володимиром Путіним помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що обговорення було корисним і конструктивним, але компромісного плану щодо України наразі немає.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт говорила, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо можливості укладання мирної угоди в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що після завершення війни з Росією Україна залишиться суверенною, незалежною та матиме можливість розвиватися як успішна держава.

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

