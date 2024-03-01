РФ суне по всій смузі з величезною кількістю окупантів: ЗСУ - про наступ біля Авдіївки

Російські окупанти змінили свою тактику. Вони кидають в штурм піхоту з технікою, авіацією та артилерією.

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Росіяни атакують по всій смузі навколо Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти наступають по всій смузі навколо Авдіївки в Донецькій області. Тактика ворога змінилась. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Він додав, що тактика ворога зараз зовсім інша, бо раніше бої тривали у міській забудові, нині вони перейшли в поле та лісосмугу.

"Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: величезна кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою. Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось - ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії", - написав Жорін.

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Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що представник Легіону Свободи повідомив, що РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася. На Запорізькому напрямку ворог постійно накриває вогнем всю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Наразі тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російським окупантам в живій силі та техніці.

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