'Треба визнати об'єктивно': експерт оцінив наслідки відступу ЗСУ біля Авдіївки

Експерт відзначає, що після відведення військ із кількох сіл біля Авдіївки, ЗСУ отримали можливість рівномірніше розприділити резерви.

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Експерт оцінив наслідки від відступу ЗСУ з кількох сіл біля Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Виведення українських сил із сіл Степове, Ласточкине та Сєверне на захід від Авдіївки не зможе значно вплинути на загальну ситуацію на фронті та і не є чимось страшним. Про це сказав голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан в ефірі телемарафону.

"Нам треба приготуватися, що до кінця березня росіяни проводитимуть безперервні атаки. Тобто, вони одразу із Авдіївки фактично застосовують ті самі сили, резерви для того, щоби продовжувати атакувати наші позиції", – пояснив він.

Експерт вважає, що відхід від сіл Ласточкине, Степове та Сєверне не є критичним, оскільки відбувся за планом. Ці села фактично залишаються у сірій зоні між українськими оборонними позиціями та росіянами.

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"Наша нововідбудована лінія оборони залишається стояти міцно, і через неї ворог не проходить станом на зараз", – сказав Кузан.

Він також відзначив, що після окупації Авдіївки, російські війська отримали перевагу для майбутніх бойових дій на цьому напрямку.

"Наразі найзручніша позиція – це Авдіївка. Треба визнати, що саме Авдіївка знаходилась на височині. І ось це географічне становище давало перевагу нам утримувати цей укріплений район, і тепер ця перевага у географії належить ворогу", – відзначив Кузан.

Кузан наголошує на тому, що українські оборонні позиції, що знаходяться західніше Авдіївки, знаходяться на низині, що робить їх менш зручними.

"Треба це визнати об'єктивно. Але завдяки тому, що зменшилася лінія фронту і рівномірніше розподілені наші резерви, нам вдається її утримувати", – наголосив експерт.

Хто такий Сергій Кузан Військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українська 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка повернулася на ротацію після двох років участі у бойових діях.

Заступник командира третьої окремої штурмової бригади, яка відома за останніми боями за Авдіївку, попередив, що майбутні військові операції будуть складними, і нація повинна бути готова до можливих ситуативних відступів.

На Авдіївському напрямку сили оборони України заблокували штурмові групи російських військ на північно-східних околицях села Орлівка, повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".

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