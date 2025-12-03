Рус
У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву

Юрій Берендій
3 грудня 2025, 13:20
Попри інформацію Bild про повну окупацію Покровська, ЗСУ продовжують утримувати місто та ведуть активні бойові дії, запобігаючи просуванню військ РФ.
У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву
В Генштабі зробили важливу заяву про "окупацію Покровська" та спростували інформацію ЗМІ

Інформація, поширена німецьким виданням Bild про повне захоплення Покровська російськими військами, не відповідає дійсності. Ситуація у місті залишається складною, бойові дії тривають. Про це в коментарі Укрінформу повідомив офіцер Головного управління комунікацій та речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

Він зазначив, що позиція українського командування незмінна.

Лиховій наголосив, що у Покровську ситуація надзвичайно важка, однак Сили оборони продовжують утримувати північну частину міста приблизно вздовж залізничної лінії.

"Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога. Як у районі Покровська, так і Мирнограда проводять заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів", - сказав Лиховій.

У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву
Покровськ / Інфографіка: Главред

Що повідомляв Bild про бої в Покровську

Військовий оглядач BILD Юліан Рьопке повідомив про нібито повну окупацію російськими військами міста Покровськ на Донеччині.

За його оцінкою, втрата Покровська є черговим пропагандистським ударом по Україні, демонструючи, що ЗСУ можуть лише уповільнювати, але не зупиняти наступ Росії. На думку Рьопке, стратегічно місто нібито вже втратило значення для Києва, оскільки шляхи до нього або зруйновані, або перекриті дронами, або ведуть на окуповані території.

"Для Росії взяття зруйнованого міста — тактичний успіх. Кремлю потрібна укріплена місцевість поблизу фронту, на якій можна розміщувати війська, включаючи важкі танки та артилерію. Покровськ може послужити плацдармом для подальшого наступу на захід у напрямку Дніпропетровської області", - йдеться у матеріалі.

Рьопке зазначає, що контроль над Покровськом дозволяє Москві перекрити логістичні маршрути до сусіднього Мирнограда, який досі частково утримують українські війська, і його захоплення Росією є питанням часу.

Водночас, на думку оглядача, падіння Покровська навряд чи суттєво вплине на ситуацію у решті Донбасу, зокрема на Слов’янськ і Краматорськ - основні міста регіону, які розташовані більш ніж за 50 км і битва за них ще не розпочалася.

Яка ситуація в Покровську - думка експерта

Як писав Главред, російські заяви про нібито повний контроль над Покровськом не мають нічого спільного з реальністю. Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Коментуючи ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку, він підкреслив, що бої тривають і залишаються надзвичайно напруженими.

За його словами, обстановка там вкрай складна, оскільки на цій ділянці фронту зосереджено близько 140 тисяч російських військових. Це фактично створює "магніт", що стягує значні сили та ресурси окупантів.

Ситуація на фронті - що відомо про бої у Покровську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни знову поширюють заяви про нібито захоплення Покровська, Вовчанська та Купʼянська, однак Генштаб ЗСУ це заперечує. За офіційними даними, українські сили продовжують оборонні дії на найскладніших напрямках, зокрема в Покровську, Вовчанську та Куп’янську.

Попри постійні штурми, ворог і далі намагається прорватися до Покровська та Мирнограда на Донеччині. З даними проєкту DeepState, Сили оборони України активно стримують наступ росіян.

Окупанти також заявили про встановлення свого прапора в Покровську, але українські військові наголошують, що це "картинка" для російської пропаганди, яка не відображає реального стану справ на фронті.

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

війна в Україні Покровськ Фронт
