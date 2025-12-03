Рус
УЗ запустила "3000 км Україною" - на які поїзди можна взяти квитки і як оформити

Руслана Заклінська
3 грудня 2025, 14:59
Національний перевізник "Укрзалізниця" відкрив пасажирам доступ до квитків на першому етапі програми "3000 км Україною".
УЗ запустила '3000 км Україною' - на які поїзди можна взяти квитки і як оформити
3000 км Укрзалізницею стартували / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки українців скористалися програмою "3000 км Україною"
  • Які рейси користуються найбільшим попитом
  • Як оформити квиток за кілометри

В Україні 3 грудня запустили пілотну версію програми "3000 км Україною" від УЗ. За першу годину після старту понад 30 тисяч українців скористалися програмою. Про це повідомила Укрзалізниця.

Перший етап програми "3000 км Україною" зосереджений на підтримці мешканців прифронтових територій. За даними "Укрзалізниці", вже в першу годину роботи програми тисяча квитків з прифронтових областей розкуплена.

"За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася - рейси з Запоріжжя та Харкова в топі! Їдемо далі", - йдеться у повідомленні.

Що таке програма "3000 км Україною"

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час брифінгу наголосив, що програма орієнтована на тих, хто цього дійсно потребує, і не охоплює "преміум-сегмент". Головний фокус першого етапу - це прифронтові громади.

Завдяки програмі родичі зможуть відвідати близьких, які перебувають поблизу лінії фронту. Також мешканці прифронтових громад отримають можливість переїхати в інші регіони України.

Які квитки можна придбати

Ціни на квитки можуть змінюватися залежно від того, наскільки заздалегідь їх купують, а також від дня тижня. Використовувати 3000 км можна у непікові періоди у наступних типах поїздів:

  • вагони плацкарт;
  • вагони купе;
  • регіональні поїзди;
  • 2 клас "Інтерсіті".

Відстань у 3000 км символічно відображає найдовший залізничний маршрут України - від Запоріжжя до Ужгорода і назад.

Скільки подорожей можна оформити і доки діють кілометри

Кожен учасник програми може отримати до 3000 км, які сумарно можна використати на чотири поїздки.Важливо, що всі бонусні кілометри не обов'язково використовувати одразу. Вони будуть доступні аж до кінця 2026 року.

Кілометри покривають лише вартість проїзду, тоді як додаткові послуги (постіль, чай, перевезення тварин, багажу) оплачуються окремо. Також кілометри не можна монетизувати.

Бонуси можна використати для оформлення квитків у таких типах вагонів:

  • плацкарт;
  • купе;
  • регіональні поїзди;
  • 2 клас "Інтерсіті".

Як оформити квиток "за кілометри" та коли можна їхати

Скористатися програмою можна, починаючи з 10:00 середи, 3 грудня. Фактично вирушити в подорож можна буде з п'ятниці, 5 грудня.

Для оформлення квитка необхідно:

  1. Встановити або оновити застосунок "Укрзалізниці" до останньої версії.
  2. Верифікувати свій акаунт за допомогою "Дія.Підпис".
  3. Знайти позначку "3000" у застосунку, натиснути "Взяти участь" та отримати бонусні кілометри.
  4. Обрати потрібний поїзд із позначкою "3000".

Під час бронювання кілометри автоматично спишуться з бонусного рахунку.

Наразі квитки можна купити лише з прифронтових або на прифронтові території (перша або остання станція має бути на території прифронтових громад). Згодом УЗ планує додати функцію валідації для жителів прифронтових громад за місцем реєстрації, що дозволить їм купувати квитки з будь-яких зручних для них станцій.

Чи можна оформити квиток на родичів

На першому етапі програми квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів поки що неможливо.

Діти від 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього свідоцтво про народження дитини має бути додане в акаунт користувача в застосунку "Дія".

Які поїзди включені до пілотного етапу програми

Рейси для пілотного етапу обиралися на основі аналізу вільних місць та з фокусом на підтримку мешканців прифронтових територій.

Основні маршрути:

  • №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);
  • №103/104 Барвінкове – Львів;
  • №109/110 Львів – Миколаїв;
  • №115/116 Суми – Київ;
  • №121/122 Миколаїв – Київ;
  • №127/128 Львів – Запоріжжя;
  • №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;
  • №143/144 Суми – Рахів;
  • №39/40 Солотвино – Запоріжжя;
  • №45/44 Харків – Ужгород;
  • №47/48 Запоріжжя – Мукачево;
  • №51/52 Одеса – Запоріжжя;
  • №53/54 Дніпро – Одеса;
  • №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;
  • №773/774 Київ – Конотоп;
  • №87/88 Ковель – Запоріжжя;
  • №886/888 Фастів – Чернігів;
  • №895/896 Конотоп – Фастів.

Дитячі купе:

  • №15/16 Харків – Ясіня;
  • №17/18 Харків – Ужгород;
  • №41/42 Дніпро – Трускавець.

2 клас Інтерсіті+:

  • №719/720 Харків – Київ;
  • №723/722 Харків – Київ;
  • №731/732 Запоріжжя – Київ.

"Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік", - поділились у компанії.

Нагадаємо, 1 листопада президент України анонсував запуск програми "УЗ-3000". Вона дозволить кожному українцю безкоштовно проїхати залізницею до 3000 км усередині країни.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський запевнив, що програма фінансуватиметься за рахунок порожніх місць у непіковий сезон та доходів від преміум-квитків. Ініціатива не стосуватиметься вагонів 1-го класу, СВ і міжнародного сполучення.

Як повідомляв Главред, з 3 грудня можна отримати безкоштовні квитки на поїзди. Програма дозволяє до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км у плацкарті, купе, регіональних потягах і 2 класі Інтерсіті на 24 маршрутах.

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

