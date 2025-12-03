Україна втратила цілі міста: експертка назвала жахливі демографічні підрахунки

Вчена назвала цю ситуацію "демографічною прірвою".

Демографічна криза в Україні / Колаж: Главред, фото: nas.gov.ua, Unsplash

Що відомо:

Елла Лібанова оцінила демографічні втрати України від війни у 10 млн людей

За кордоном перебуває близько 5 мільйонів українських мігрантів

Війна спричинила додаткову смертність, падіння народжуваності та зміну вікової структури населення

Демографічні наслідки повномасштабної війни для України можуть виявитися катастрофічними. За оцінкою директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елли Лібанової, країна ризикує втратити до 10 мільйонів людей.

Про це вона заявила в інтерв’ю для РБК-Україна, назвавши ситуацію "демографічною прірвою".

За словами вченої, у цю цифру входять усі чинники, спричинені війною: додаткова смертність, падіння народжуваності, ненароджені діти, міграція та окупація.

"До цього слід додати ще один аспект — вплив ненароджених дітей на вікову структуру населення", — пояснила Лібанова.

Точні масштаби демографічних втрат можна буде визначити лише після завершення війни та проведення перепису. Водночас дані Євростату та інших джерел уже дозволяють робити попередні висновки.

Міграційні втрати

За кордоном нині перебуває близько 5 мільйонів українців: 4,3 млн — у країнах ЄС, ще 700 тисяч — у Великій Британії, США, Канаді, Латинській Америці, Грузії та Молдові.

Третина мігрантів — діти та підлітки до 18 років.

Лише 6% становлять люди віком від 65 років.

Населення України / Інфографіка: Главред

Що відбувається з кількістю населення в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ з України виїхали мільйони людей. Міграція вже змінила демографічну ситуацію в країні.

Також раніше Елла Лібанова висловлювала думку, що українці, які через війну виїхали з України, повернуться з-за кордону, якщо їх влаштовуватиме безпекова ситуація і вони матимуть в Україні роботу та житло.

Крім того, соціолог зазначав, що з України виїжджає більше людей, ніж повертається.

Про персону: Елла Лібанова Елла Лібанова - українська соціоекономістка та, демографка, експертка з економіки праці. Академік Національної академії наук України (2009), доктор економічних наук (1992), професор (2000), заслужений економіст України (2002). Академік-секретар Відділення економіки Національної академії наук України. Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи Національної академії наук України. Перша за роки існування НАНУ жінка – член її президії, повідомляє Вікіпедія.

