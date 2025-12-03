Європа намагається переконати Китай: чи змінить Пекін курс щодо війни в Україні

Китай сприймає Америку як стратегічного конкурента, особливо в умовах повернення Дональда Трампа до влади.

https://glavred.net/world/evropa-pytaetsya-ubedit-kitay-izmenit-li-pekin-kurs-v-otnoshenii-voyny-v-ukraine-10720841.html Посилання скопійоване

Чи зможе Сі Цзіньпін відмовитися від підтримки Путіна / Колаж: Главред, фото: скриншот видео, ua.depositphotos.com

Головне:

Китай не зацікавлений у поразці Росії

Європа для Пекіна — преміальний ринок

У контексті дипломатичних зусиль Франції та ЄС щодо залучення Китаю до врегулювання війни в Україні пролунала скептична оцінка. В інтерв’ю Главреду експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко наголосив: найближчим часом домовленості між Європою та Пекіном малоймовірні, хоча у середньостроковій перспективі шансів більше, ніж у США.

відео дня

За його словами, Китай розглядає США як стратегічного конкурента, особливо в умовах повернення Дональда Трампа до Білого дому. Натомість Європа для Пекіна — це преміальний ринок, на який китайські виробники прагнуть постачати товари за високими цінами. Саме економічний інтерес, на думку експерта, визначає позицію Китаю у підтримці Росії.

Жовтенко нагадав, що міністр закордонних справ КНР Ван І прямо заявляв: Китай не може допустити поразки Росії, адже ця війна утримує американські ресурси в Європі та не дає США повністю зосередитися на захисті Тайваню. Водночас війна вже позбавила ЄС дешевих енергоносіїв і змусила економіки перейти на військові рейки, що створює дефіцит цивільних товарів і підвищує ціни. Це відкриває простір для китайського експорту.

Експерт наголосив, що європейські лідери можуть апелювати до Сі Цзіньпіна, нагадуючи про провал обіцянок Путіна у 2022 році, коли він переконував, що "Київ буде взято за три дні". Замість швидкої перемоги війна перетворилася на затяжний конфлікт, який вийшов з-під контролю.

"Путін уже показав, що не здатний керувати складними процесами. Якщо він знову втратить контроль, це може призвести до великої війни в Європі, яка знищить ринок для китайських товарів", — підкреслив Жовтенко.

На його думку, саме економічні аргументи можуть стати ключем для європейської дипломатії, адже у випадку масштабної війни Китай втратить більше, ніж прагне отримати.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - останні новини

Оглядач Reuters П'єр Бріансон вважає, що у випадку збереження контролю країни-агресорки Росії над тимчасово окупованими територіями, Європі доведеться дорого заплатити за "нав'язаний Україні мирний план".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після низки домовленостей між країнами-членами НАТО та Росією Україна може втратити перспективу вступу до Альянсу.

Після завершення переговорів із американською стороною очільник української делегації Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про деталі зустрічі.

Із важливого:

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред