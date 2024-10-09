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Скільки українців вірить у перемогу України у війні та за якої умови - КМІС

Андрій Ганчук
9 жовтня 2024, 15:09
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В "абсолютну силу" агресора Росії вірять лише 14% українців.
Україна, Росія, ЗСУ
Більшість українців вірить у перемогу - КМІС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43-тя ОМБр

Понад 80% українців вірять у перемогу України над Росією за відповідної підтримки з боку союзників. Утім, з грудня минулого року в усіх регіонах, крім заходу, знизився відсоток тих, хто вірить в успіх. Найбільше на сході. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з даними опитування, яке соціологи провели в період з 20 вересня по 3 жовтня, 81% українців вірить в успіхи України за умови належної підтримки з боку Заходу.

Близько 14% опитаних вважають, що Росія "безнадійно сильна". Ще приблизно 6% респондентів не визначилися зі своєю думкою.

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Як змінюються настрої українців

У КМІС стверджують, що за період між груднем 2023 року і вереснем 2024 року в усіх регіонах, крім західних, стало менше тих, хто вірить в успіх. Наприклад, на сході в грудні 2023 року в успіх вірили 79%, а у вересні - 67%.

За цей самий час на 7% зросла кількість тих, хто вважає, що Росія занадто сильна, а Україна не зможе завдати їй суттєвих втрат.

Водночас порівняно з лютим і вереснем 2024 року знизилася частка тих, хто вважає, що західний світ втомився від війни - з 44% до 38%. Також зросла частка респондентів, які дотримуються думки про те, що Захід хоче закінчення війни на вигідних Україні умовах - було 49%, стало 54%.

Опитування було проведено в усіх регіонах України, які підконтрольні Києву. Опитали 989 респондентів. Метод - телефонні інтерв'ю. Похибка - не більше 4,1%.

Опитування в Україні - що думають українці:

В Україні люди найгірше ставляться до росіян і білорусів, показало січневе опитування КМІС. Найкраще - до україномовних українців, поляків і російськомовних українців.

Близько 83% українців вірять у перемогу України у війні, продемонстрували результати опитування Центру Разумкова. Близько третини респондентів вважають, що на ЗСУ чекає успіх протягом 1-2 років.

Майже половина українців готова довірити після війни владу партії військових, зазначили соціологи Центру Разумкова. Їхнє весняне опитування показало, що передати країну під управління військових готові 45% респондентів.

Що відомо про КМІС?

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - це приватна українська компанія, що співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія". КМІС був заснований у 1990 році як дослідницький центр Соціологічної асоціації України, а з 1992 року перетворений у приватне підприємство. КМІС входить до провідних дослідницьких асоціацій, зокрема, Соціологічної асоціації України (САУ), Української Асоціації Маркетингу (УАМ), Європейського товариства дослідження громадської думки та маркетингу (ESOMAR), AAPOR і WAPOR.

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