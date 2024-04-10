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Майже половина українців готова довірити після війни владу партії військових - опитування

Дмитро Відоменко
10 квітня 2024, 16:51
За даними опитування Центру Разумкова, 45% українців вважають, що партія, якій можна довірити владу в післявоєнний період, може з'явитися з середовища військових.
Мобілізація, ЗСУ
Нове опитування Центру Разумкова показало цікаві результати з приводу того, як довіряють українці військовослужбовцям / колаж Главред, фото УНІАН і 47-а окрема артилерійська бригада

За даними опитування Центру Разумкова, 45% українців вважають, що політична сила, якій можна довірити владу в період після закінчення україно-російської війни, може вирости з середовища військовослужбовців. Про це свідчать результати опитування, яке провели соціологи з Центру Разумкова.

21,5% респондентів дотримуються думки, що така політсила може з'явитися з волонтерського середовища, 20% - із кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% - із середовища громадських діячів, 18% - із вже наявних політичних партій, 6% - із бізнес-середовища.

Вважають, що така політична сила може з'явитися з середовища військових, 51% жителів західного, 48% - південного, 43% - центрального і 40% - східного регіонів.

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Респонденти також розповіли, що політичним партіям довіряють лише 13% респондентів. Відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу в повоєнний період, ствердну відповідь дають дещо більше респондентів (25%). Однак, зазначають у Центрі регіону, цей показник помітно менший, ніж у липні 2023 року (38,5%). Негативну відповідь давали відповідно 52% і 41% респондентів.

Центр Разумкова

Центр Разумкова - провідний недержавний аналітичний центр України. Повна назва - Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Центр вивчає державну політику. Заснований 1994 року. Вважається одним із найкращих аналітичних центрів Центральної та Східної Європи, пише Вікіпедія.

Опитування в Україні та Росії - що говорять про війну та її завершення:

Минулої осені соціологи компанії Russian Field опублікували опитування, згідно з яким у Росії дедалі більше хочуть перемовин з Україною та очікують бідності. При цьому 39% респондентів підтримують продовження розв'язаної проти України війни.

Інше опитування - Левада-Центру - показало, що більшість жителів РФ підтримують війну і "хочуть переговорів". Як ідеться в дослідженні, серед респондентів на підтримку бойових дій висловилося 74%. Близько 36% опитаних підтримують саму війну.

Більше половини українців готові боротися з Росією навіть без допомоги Заходу, зазначалося в осінньо-зимовому опитуванні КМІС. Як вважають 58% респондентів, навіть якщо західна військова допомога істотно скоротиться, потрібно продовжувати боротьбу.

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Центр Разумкова соціологічне опитування війна Росії та України
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