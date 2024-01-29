УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Як українці ставляться до білорусів, росіян і поляків: результати опитування КМІС

Андрій Ганчук
29 січня 2024, 19:25
Близько 80% українців проти того, щоб росіяни приїздили до Україну навіть як туристи, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.
Україна, Росія
Українці позитивно ставляться до поляків, а негативно - до росіян, - опитування / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українці найгірше ставляться до росіян і білорусів. Найкраще - до україномовних українців, поляків і російськомовних українців. Також у людей позитивне ставлення до жителів країн, які живуть у країнах-союзниках. Про це свідчать результати опитування, опублікованого Київським міжнародним інститутом соціології 29 січня.

Найгірше українці ставляться до росіян і білорусів

Згідно з даними дослідження КМІС, після повномасштабного військового вторгнення Росії серед українців значно погіршилося ставлення до росіян і білорусів. Про канадців та американців думка стала кращою.

Зокрема, українці негативно налаштовані щодо росіян і білорусів, які живуть у РФ і Білорусі, а також росіян, які проживають в Україні

відео дня

Близько 80% респондентів вважають, що росіян не можна пускати до України навіть як туристів.

До кого українці ставляться найкраще

Дослідження показало, що найкраще українці ставляться до україномовних українців, поляків і російськомовних українців.

Значна частина респондентів не проти, щоб представники таких груп були серед їхніх друзів або членом родини. Рівень етнічних упереджень до канадців, американців, німців, французів та євреїв, які живуть в Україні, низький.

Соціологи зазначили, що навіть після 2013 року українці найкраще ставилися до росіян і білорусів, проте ситуація кардинально змінилася після повномасштабного нападу Росії, зокрема і з території Білорусі.

Опитування в Україні та Росії

У Росії все більше хочуть перемовин з Україною і чекають бідності, повідомляли восени соціологи Russian Field. При цьому згідно з опитуванням близько 39% росіян підтримують продовження війни проти України.

Більшість жителів РФ за війну проти України і "хочуть перемовин" - такі результати листопадового опитування в Росії від Левада-Центру. Підтримка війни - 74%. Продовження окупаційних дій росіян підтримали 36% респондентів.

Більше половини українців готові боротися з РФ навіть без допомоги Заходу, йдеться в опитуванні КМІС, яке соціологи провели в листопаді-грудні. Зокрема, 58% українців вважають, що потрібно й надалі боротися з російською агресією, навіть якщо західна допомога суттєво скоротиться.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
КМИС соціологічне опитування війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів

Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів

19:19 Україна
"Україна зробила потужний крок": у Зеленського готуються до приїзду Орбана

"Україна зробила потужний крок": у Зеленського готуються до приїзду Орбана

18:38 Політика
У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

18:12 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:25

Як українці ставляться до білорусів, росіян і поляків: результати опитування КМІС

19:19

Знову за своє: у Орбана хочуть прав для угорців до 2015 року, Кулеба відповів

19:10

Сусідам необхідно домовлятисьПогляд

19:07

Місячний календар на 30 січня: що краще відкласти цього дня

18:54

Небезпечна витівка: Аффлек прогулявся одразу і з Лопес, і з колишньою дружиною

Чи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про "історичний" указ ЗеленськогоЧи претендує Україна на Кубань, Білгород і Воронеж: Огризко – про «історичний» указ Зеленського
18:42

Інформаційна атака на BROCARD є черговою спробою витіснити компанію з ринку – заява компанії официально

18:38

"Україна зробила потужний крок": у Зеленського готуються до приїзду Орбана

18:28

"Поводилася агресивно": відому співачку зняли п'яною в дим після концертуВідео

18:26

Брітні Спірс вибачилася перед Тімберлейком за дуже відверті мемуариВідео

Реклама
18:16

Що Росія може показати у війні із Заходом: Яременко оцінив потужності ворогаВідео

18:12

У Євросоюзі не готові швидко прийняти Україну і вибухнули низкою умов

18:01

Китайський гороскоп на лютий: що готують зірки в останній місяць зими

18:00

Геніально просто: як розігріти в мікрохвильовці одразу дві тарілки

17:57

"Знадобляться роки": у FT зробили прогноз про виробництво снарядів для України

17:38

"Ми повільно програємо війну": у ЗСУ розказали правду про ситуацію на фронті

17:32

Загадка для найкмітливіших: потрібно за 6 секунд знайти помилку на картинці

17:24

Цілунки і танці: Феріт і Сейран із серіалу "Зимородок" підігріли чутки про романВідео

17:14

У мережі повідомляють про приліт по офіцерах РФ, які командували наступом на Авдіївку

17:13

Як зрозуміти що людина бреше: прості способи вивести брехуна на чисту воду

16:57

РФ наступає поблизу Первомайського та готує новий штурм під Авдіївкою

Реклама
16:55

Загроза штурму Харкова: РФ із новими резервами пішла в атаку, названо напрямок

16:49

Чому 30 січня не можна підмітати: важливі прикмети та заборони дня

16:45

Це не просто так: чому губки для миття посуду продають різнокольоровими

16:30

"Зверніться до фахівця": лікарка назвала 4 запахи тіла, які не можна ігноруватиВідео

16:26

Путін поїде в Туреччину на зустріч з Ердоганом: збираються говорити про Україну

16:26

Боррель - про війну в Україні: інтенсивність зростає, не бачимо світла в кінці тунелю

16:25

Виїхав за хабар і вважає, що "Україну продали": ЗМІ розповіли про втечу Влада Ями

16:05

ССО рознесли опорні пункти росіян на півдні та встановили прапор УкраїниВідео

16:02

Зеленський - Німеччині: ваша зброя вам навряд допоможе, якщо Україна впаде

16:00

ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра

15:57

"Окупує за три дні": у Раді назвали нові ймовірні цілі Путіна в ЄвропіВідео

15:37

ЗСУ потужно знищують бронетехніку росіян: розвідка Британії вразила числом втрат

15:30

Зеленський запропонував Німеччині перераховувати допомогу біженцям через Україну

15:10

На фронті загинув "український Еней", актор Федінчук

15:04

Чим небезпечна прострочена мелена кава: чи можна вживати такий продукт

15:04

"Клітка під сонцем": журналіст розповів, як "Бі-2" сидять у в'язниці в Таїланді

14:54

Аварія військового Іл-76 РФ: у ГУР рознесли брехливу заяву Путіна

14:53

"Друг Путіна" здав назад: у Орбана готові до компромісу щодо 50 млрд євро для України

14:51

"Це паркани трупів один на одному": Зеленський про втрати окупантів в Авдіївці

14:30

"Найближчим часом": у ГУР анонсували новий обмін полоненими з РФ

Реклама
14:25

Чому в Європі поганий інтернет: прості відповіді здивують навіть досвідчених людей

14:21

Досвідчені господині завжди зберігають пару цибулин у морозилці: навіщо вони так роблять

14:14

Що не можна заморожувати у морозильній камері: відповідь здивує кожногоВідео

14:00

Жебрак і в кредитах: продюсер розповів про фінансовий стан Кіркорова

13:58

Засідка ЗСУ і "море" вогню: під Куп'янськом бронеколону РФ спалили ПТКРами й дронами

13:53

З яких регіонів може початися розпад РФ: Яременко зробив прогнозВідео

13:50

Favbet Foundation передав ЗСУ на передову черговий повнопривідний позашляховик Nissan

13:50

В Україні злетить тариф на електроенергію: коли очікувати підвищення

13:48

Місячний календар на лютий: коли найкраще планувати весілля і стригтися

13:31

Чому США потрібно знайти гроші, щоб дати Росії "по кумполу"Погляд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти