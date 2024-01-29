Як українці ставляться до білорусів, росіян і поляків: результати опитування КМІС

Близько 80% українців проти того, щоб росіяни приїздили до Україну навіть як туристи, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

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Українці позитивно ставляться до поляків, а негативно - до росіян, - опитування / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українці найгірше ставляться до росіян і білорусів. Найкраще - до україномовних українців, поляків і російськомовних українців. Також у людей позитивне ставлення до жителів країн, які живуть у країнах-союзниках. Про це свідчать результати опитування, опублікованого Київським міжнародним інститутом соціології 29 січня.

Найгірше українці ставляться до росіян і білорусів

Згідно з даними дослідження КМІС, після повномасштабного військового вторгнення Росії серед українців значно погіршилося ставлення до росіян і білорусів. Про канадців та американців думка стала кращою.

Зокрема, українці негативно налаштовані щодо росіян і білорусів, які живуть у РФ і Білорусі, а також росіян, які проживають в Україні

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Близько 80% респондентів вважають, що росіян не можна пускати до України навіть як туристів.

До кого українці ставляться найкраще

Дослідження показало, що найкраще українці ставляться до україномовних українців, поляків і російськомовних українців.

Значна частина респондентів не проти, щоб представники таких груп були серед їхніх друзів або членом родини. Рівень етнічних упереджень до канадців, американців, німців, французів та євреїв, які живуть в Україні, низький.

Соціологи зазначили, що навіть після 2013 року українці найкраще ставилися до росіян і білорусів, проте ситуація кардинально змінилася після повномасштабного нападу Росії, зокрема і з території Білорусі.

Опитування в Україні та Росії

У Росії все більше хочуть перемовин з Україною і чекають бідності, повідомляли восени соціологи Russian Field. При цьому згідно з опитуванням близько 39% росіян підтримують продовження війни проти України.

Більшість жителів РФ за війну проти України і "хочуть перемовин" - такі результати листопадового опитування в Росії від Левада-Центру. Підтримка війни - 74%. Продовження окупаційних дій росіян підтримали 36% респондентів.

Більше половини українців готові боротися з РФ навіть без допомоги Заходу, йдеться в опитуванні КМІС, яке соціологи провели в листопаді-грудні. Зокрема, 58% українців вважають, що потрібно й надалі боротися з російською агресією, навіть якщо західна допомога суттєво скоротиться.

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