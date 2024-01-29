Як українці ставляться до білорусів, росіян і поляків: результати опитування КМІС

Українці найгірше ставляться до росіян і білорусів. Найкраще - до україномовних українців, поляків і російськомовних українців. Також у людей позитивне ставлення до жителів країн, які живуть у країнах-союзниках. Про це свідчать результати опитування, опублікованого Київським міжнародним інститутом соціології 29 січня.
Найгірше українці ставляться до росіян і білорусів
Згідно з даними дослідження КМІС, після повномасштабного військового вторгнення Росії серед українців значно погіршилося ставлення до росіян і білорусів. Про канадців та американців думка стала кращою.
Зокрема, українці негативно налаштовані щодо росіян і білорусів, які живуть у РФ і Білорусі, а також росіян, які проживають в Україні
Близько 80% респондентів вважають, що росіян не можна пускати до України навіть як туристів.
До кого українці ставляться найкраще
Дослідження показало, що найкраще українці ставляться до україномовних українців, поляків і російськомовних українців.
Значна частина респондентів не проти, щоб представники таких груп були серед їхніх друзів або членом родини. Рівень етнічних упереджень до канадців, американців, німців, французів та євреїв, які живуть в Україні, низький.
Соціологи зазначили, що навіть після 2013 року українці найкраще ставилися до росіян і білорусів, проте ситуація кардинально змінилася після повномасштабного нападу Росії, зокрема і з території Білорусі.
Опитування в Україні та Росії
У Росії все більше хочуть перемовин з Україною і чекають бідності, повідомляли восени соціологи Russian Field. При цьому згідно з опитуванням близько 39% росіян підтримують продовження війни проти України.
Більшість жителів РФ за війну проти України і "хочуть перемовин" - такі результати листопадового опитування в Росії від Левада-Центру. Підтримка війни - 74%. Продовження окупаційних дій росіян підтримали 36% респондентів.
Більше половини українців готові боротися з РФ навіть без допомоги Заходу, йдеться в опитуванні КМІС, яке соціологи провели в листопаді-грудні. Зокрема, 58% українців вважають, що потрібно й надалі боротися з російською агресією, навіть якщо західна допомога суттєво скоротиться.
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