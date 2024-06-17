Чи є підтримка закону про мобілізацію серед українців: дані опитування

Лише 34% респондентів "скоріше або повністю" підтримують закон про мобілізацію, ідеться у даних соціологічного дослідження від КМІС, проведеного протягом 26 травня - 1 червня 2024 року.
20% українців швидше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).
За словами соціологів, незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу).
"Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими Закону або мати стримане, нейтральне ставлення", - пояснюють фахівці.
У КМІС підсумовують, що вираженого ставлення до закону про мобілізацію серед українців немає. На думку соціологів, це вказує на потребу удосконалення процедури рекрутингу, розуміння власних страхів і переживань, а також того, що закон охоплює різні сфери.
Мобілізація в Україні - основне
11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.
Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни повинні прибути в ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.
Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.
Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.
12 червня у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо "економічного бронювання" військовозобов'язаних (законопроєкт 11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки"). Зокрема, кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн. на місяць за працівника - має можливість його забронювати.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
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