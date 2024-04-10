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Скільки українців вірить у перемогу і коли її чекають - опитування Центру Разумкова

Андрій Ганчук
10 квітня 2024, 15:42
Українці переважно вірять у перемогу над країною-окупантом Росією, але вважають, що для цього знадобиться час, ідеться в результатах опитування.
Війна, українські військові
Українці вірять у перемогу України і не мають наміру віддавати території окупантам - опитування / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 71-а ОЄБр

Близько 83% українців за ситуацією на кінець березня вірять у перемогу України у війні з РФ. Приблизно 34% вважають, що ЗСУ переможуть через 1-2 роки. Ще 23% бачать як перемогу знищення російської окупаційної армії і сприяння повстанню або розпаду в Росії. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Центру Разумкова.

Згідно з даними опитування, яке було проведене в період із 21 до 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів, у перемогу України вірять 83% опитаних.

Не вірять у перемогу 11% респондентів, 6% опитаних не можуть дати відповідь на це запитання.

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Коли Україна переможе - опитування

Серед тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця 2024 року. У лютому-березні минулого року 50% припускали настання перемоги до кінця 2023-го.

Крім того, ще 34,5% бачать перемогу через 1-2 роки, тоді як у лютому-березні 2023-го такою думкою поділилися 26% українців. Близько 17% думають, що для перемоги знадобиться від 3 до 5 років. Понад 5 років - 4%. Приблизно 0,8% і 0,4% вважають, що перемога буде "навряд чи за мого життя".

Більшість - 21% опитаних - не знають, коли саме можна очікувати перемоги України.

Що українці вважають перемогою у війні

Відносна більшість респондентів (45,5%) серед тих, хто вірить у перемогу, вбачають її у вигнанні всіх російських окупантів зі своєї території та відновленні територіальної цілісності й суверенітету в кордонах станом на січень 2014 року.

Ще 23% вважатимуть перемогою знищення військ РФ і сприяння повстанню або розпаду всередині російської держави. Близько 11% вважатимуть перемогою відновлення територіальної цілісності станом на 23 лютого 2022 року. Близько 9% - вигнання всіх російських окупантів з України, крім Криму. Лише 6% за мир у разі, якщо армія РФ залишиться на захоплених після 24 лютого 2022 року українських землях.

Центр Разумкова

Центр Разумкова - провідний недержавний аналітичний центр України. Повна назва - Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Центр вивчає державну політику. Заснований 1994 року. Вважається одним із найкращих аналітичних центрів Центральної та Східної Європи, пише Вікіпедія.

Опитування в Україні та Росії - що говорять про війну та її завершення:

Минулої осені соціологи компанії Russian Field опублікували опитування, згідно з яким у Росії дедалі більше хочуть перемовин з Україною та очікують бідності. При цьому 39% респондентів підтримують продовження розв'язаної проти України війни.

Інше опитування - Левада-Центру - показало, що більшість жителів РФ підтримують війну і "хочуть перемовин". Як ідеться в дослідженні, серед респондентів на підтримку бойових дій висловилося 74%. Близько 36% опитаних підтримують саму війну.

Більше половини українців готові боротися з Росією навіть без допомоги Заходу, зазначалося в осінньо-зимовому опитуванні КМІС. Як вважають 58% респондентів, навіть якщо західна військова допомога суттєво скоротиться, потрібно продовжувати боротьбу.

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соціологічне опитування війна Росії та України
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