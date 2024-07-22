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Хто може перемогти на виборах США - Трамп чи Гарріс: опитування

Яна Ставська
22 липня 2024, 19:08
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Опитування не показало явного лідера в можливих передвиборчих перегонах.
харріс, трамп
Вибори у США відбудуться вже цієї осені / Колаж Главреда. Фото: ОП, УНІАН

З'явилися результати опитувань щодо потенційного протистояння між Дональдом Трампом і Камали Гарріс на виборах президента США восени 2024 року.

Згідно з опублікованими результатами соціологічного опитування CNN, у разі висунення Гарріс на виборах від Демократичної партії перегони будуть запеклими.

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Трамп набирає 48% підтримки в середньому за шістьма свіжими дослідженнями, Гарріс - 47%.

Зазначається, що 5 із 6 опитувань проводили після невдалих дебатів у червні й останнє - після замаху на Трампа.

Вибори в США - відхід Байдена і поява Гарріс

Як писав Главред, президент США Джо Байден оголосив про своє рішення покинути президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення правильне і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом терміну, що залишився.

Новою кандидаткою від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

При цьому американський лідер не планує достроково складати повноваження після рішення не брати участь у виборах 2024 року.

Сама Гарріс рішуче налаштована виграти номінацію від Демократичної партії на балотування на пост кандидата в президенти. Також політикиня заявила, що своїм жестом Байден показав, що він, як завжди, насамперед думав не про себе, а про американський народ.

Як писало агентство Reuters з посиланням на джерела, наразі обговорюються кілька кандидатур на посаду віцепрезидента, якщо вони самі не претендуватимуть на посаду президента США.

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону перебрала на себе повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

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новини США Дональд Трамп вибори у США Камала Харріс
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