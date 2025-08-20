Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Польща не відправлятиме війська в Україну, але виконає інше завдання - Міноборони

Руслана Заклінська
20 серпня 2025, 19:07оновлено 20 серпня, 20:03
68
Міністр оборони Польщі заявив, що позиція уряду стабільна та довгострокова.
Польща не відправлятиме війська в Україну, але виконає інше завдання - Міноборони
Польща назвала свою роль у миртворчій місії в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DGeneralneRSZ, УНІАН

Ключові тези Косіняка-Камиша:

  • Польща готова надати інфраструктуру для військової місії в Україні
  • Польські солдати безпосередньо в місії участі не братимуть
  • Пріоритет Польщі - захист східного флангу НАТО

Польща готова підтримати союзників у разі ухвалення ними рішення направити військові контингенти до України, надавши необхідну інфраструктуру та логістику. Водночас польські військовослужбовці безпосередньо в місії участі не братимуть. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, цитує RMF FM.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", - заявив він.

відео дня

Косіняк-Камиш зазначив, що така позиція не означає відмову Польщі брати участь в "коаліції бажаючих". За його словами, Варшава має інші ключові завдання, які повністю розуміють союзники.

Польський міністр уточнив, що одним з ключових пріоритетів для польської армії залишається захист східного флангу НАТО, забезпечення безпеки на кордоні з Білоруссю, де "5-6 тисяч військовослужбовців постійно забезпечують безпеку, а також забезпечення інфраструктури та логістики для потенційної миротворчої місії".

Косіняк-Камиш підкреслив, що Польща зосередиться на забезпеченні інфраструктури й логістики для потенційної миротворчої місії.

"У цьому процесі десятки, сотні, тисячі польських солдатів будуть задіяні на території Польщі для забезпечення безпеки союзних військ, які можуть бути розміщені в Україні", - пояснив міністр національної оборони Польщі.

Польща не відправлятиме війська в Україну, але виконає інше завдання - Міноборони
Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

В чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

Заява спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа про нібито згоду Путіна надати Україні "гарантії безпеки" викликала сумніви. Експерт Володимир Горбач наголошує, що ідея "НАТО без НАТО" не є надійною: навіть стаття 5 НАТО не зобов’язує автоматично вступати у війну, а лише дозволяє країнам самостійно обирати форму допомоги.

"Все це звучить розмито, але привабливо, проте є проблема. Навіть сама стаття 5, яка є серцевиною колективної оборони, не зобов'язує всіх учасників вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній країні вживати заходів на підтримку країни-жертви агресії і самостійно визначати, яким чином надати допомогу: військовим, політичним, дипломатичним або навіть гуманітарним шляхом. Тобто це не є абсолютною гарантією", - зазначив аналітик.

Крім того, за словами Горбача, Віткофф не є фахівцем з міжнародного права, тож його слова могли бути неправильно передані, створивши ефект "зіпсованого телефону".

Гарантії безпеки для України - що відомо

Нагадаємо, США пропонують Україні гарантії безпеки, схожі на "5 статті НАТО", у разі підписання мирної угоди з Росією. За даними УНІАН, Дональд Трамп обговорював цю ідею з Путіним в Анкориджі й Путін її схвалив. Гарантії, які могла б надати США, не передбачають безпосередньої участі НАТО, але передбачають колективну підтримку від Вашингтона та європейських партнерів.

Також Росія розкритикувала Велику Британію за можливе направлення військ до України, назвавши це провокацією та загрозою ескалації. У МЗС РФ закликали Лондон "не заважати" переговорам із США. Водночас президент США Дональд Трамп допустив розгортання американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки.

Як повідомляв Главред, європейські країни готують відправку військ, зокрема британських і французьких, для багатонаціональної підтримки ЗСУ, розташованих поза лінією фронту. США забезпечать розвіддані, озброєння та, можливо, протиповітряну оборону, узгоджуючи дії з європейськими союзниками та НАТО.

Читайте також:

Про персону: Владислав Марцін Косіняк-Камиш

Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) — польський лікар і політик.
Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.
У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.
У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворцы Польща війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

20:11Війна
Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країни

Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країни

20:10Світ
В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

19:43Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивує

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивує

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

"Далося не просто": дружина Преснякова уперше зробила заяву про розлучення

"Далося не просто": дружина Преснякова уперше зробила заяву про розлучення

Останні новини

20:28

Чому консервовані огірки м'які: секретна добавка врятує улюблену страву

20:21

Український слід на Курщині: історик розповів, як Росія привласнила СуджуВідео

20:11

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

20:10

Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країниВідео

19:43

В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:26

Над Україною зійде "чорний Місяць" - про що попереджає Біблія та що каже наука

19:13

Абсолютний мастхев: п'ять осінніх трендів, без яких у 2025-му нікуди

19:10

Чому Путін не змінюватиме конституцію РФ заради безпеки ЄвропиПогляд

19:09

Унітаз вмить засяє чистотою: феноменально простий і ефективний спосібВідео

Реклама
19:07

Польща не відправлятиме війська в Україну, але виконає інше завдання - Міноборони

18:55

"Ворог місяцями виснажував бригади": командир ЗСУ заявив про просування окупантів

18:51

Чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна: ЗМІ з’ясували, чому Кремль тягне час

18:32

Зірці серіалу "Вороніних" діагностували рак

18:26

Є два головні страхи: у Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну

18:13

"Невинні" напої можуть позбавити прав: що краще не пити водіям перед поїздкоюВідео

18:09

У Третій штурмовій назвали єдину гарантію безпеки для України

17:58

Більшість готують неправильно: як посмажити ідеально хрустку картоплюВідео

17:48

Майже 7 мільйонів доларів: який вигляд має найдорожча сумка у світіВідео

17:30

"Коли ти вийдеш заміж?": найкасовіший український фільм цього року тепер на телебаченніВідео

17:28

"НАТО без НАТО": в чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

Реклама
17:20

Гаплик транзиту нафти з РФ настане після руйнування терміналів у Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську - Гончар

17:07

Чим відрізняються дві лікарки: від такої загадки голова буде йти обертом

17:04

Лорак похвалилася кострубатим кулінарним умінням

16:57

Білизна висохне за лічені хвилини: про "золоте правило" знають лише одиниціВідео

16:45

Ціни на одну категорію продуктів злетять восени - що і на скільки подорожчає

16:37

Долар пішов на зліт, а євро летить у прірву: в Україні змінився курс валют

16:36

В Росії заявили про 1,7 мільйона загиблих військових ЗСУ - в Україні відреагували

16:29

﻿ Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 ФР новини компанії

16:20

Порошенко спекулює темами армії, віри та мови, хоча сам їх знецінював, – військовий

16:10

"Ми відчули одне одного": Melovin розповів про кармічну зустріч із зіркоюВідео

15:56

В Росії склали свій список країн-гарантів безпеки України - хто туди ввійшов

15:56

Миші забудуть дорогу до будинку: 100%-вий засіб знайдеться на будь-якій кухніВідео

15:50

Ніколи не прогадаєте: одеситка назвала три ознаки стиглого кавуна

15:40

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити 21 серпня, прикмети

15:27

Чому не варто застеляти ліжко вранці: простий лайфхак приємно вразить

15:24

Яким знакам зодіаку чудово пощастить у Молодик 23 серпня: тільки 2 щасливчики

15:14

Зовсім не Русь: історик розкрив, як іноземці називали Україну тисячу років томуВідео

15:03

Що можна зробити зі старим диваном: ТОП геніальних ідей для кожного будинкуВідео

14:30

Зустріч Зеленського з Путіним: нардеп назвав дуже короткі терміни

14:28

Яким буде курс долара в Україні після закінчення війни: прогноз економіста

Реклама
14:05

Чим закрити сітку рабицю: прості та креативні ідеї здивують навіть сусідівВідео

14:03

Втратила багато крові: треті пологи СолоХи пройшли з ускладненнями

13:55

Костянтин Грубич показав нове фото старшого сина-воїна після важкої травми

13:43

Українські бійці важко поранили генерала РФ: зʼявилося ексклюзивне відео

12:58

Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

12:57

Лондон відправить своїх військових в Україну, але не на фронт: ЗМІ дізналися деталі

12:56

"Я не хочу моргати": кохана Кулеби розкрила правду про стосунки з політиком

12:52

Українські прізвища, яким понад 1000 років: чи маєте ви особливе корінняВідео

12:47

Унікальні кадри роботи "Петріота", запуски далекобійних дронів на територію ворога та таємні деталі грандіозної спецоперації "Павутина"

12:43

Частину України накриє похолодання: у яких регіонах різко знизиться температура

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти