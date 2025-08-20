Польща не відправлятиме війська в Україну, але виконає інше завдання - Міноборони

Міністр оборони Польщі заявив, що позиція уряду стабільна та довгострокова.

Ключові тези Косіняка-Камиша:

Польща готова надати інфраструктуру для військової місії в Україні

Польські солдати безпосередньо в місії участі не братимуть

Пріоритет Польщі - захист східного флангу НАТО

Польща готова підтримати союзників у разі ухвалення ними рішення направити військові контингенти до України, надавши необхідну інфраструктуру та логістику. Водночас польські військовослужбовці безпосередньо в місії участі не братимуть. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, цитує RMF FM.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", - заявив він.

Косіняк-Камиш зазначив, що така позиція не означає відмову Польщі брати участь в "коаліції бажаючих". За його словами, Варшава має інші ключові завдання, які повністю розуміють союзники.

Польський міністр уточнив, що одним з ключових пріоритетів для польської армії залишається захист східного флангу НАТО, забезпечення безпеки на кордоні з Білоруссю, де "5-6 тисяч військовослужбовців постійно забезпечують безпеку, а також забезпечення інфраструктури та логістики для потенційної миротворчої місії".

Косіняк-Камиш підкреслив, що Польща зосередиться на забезпеченні інфраструктури й логістики для потенційної миротворчої місії.

"У цьому процесі десятки, сотні, тисячі польських солдатів будуть задіяні на території Польщі для забезпечення безпеки союзних військ, які можуть бути розміщені в Україні", - пояснив міністр національної оборони Польщі.

Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

В чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

Заява спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа про нібито згоду Путіна надати Україні "гарантії безпеки" викликала сумніви. Експерт Володимир Горбач наголошує, що ідея "НАТО без НАТО" не є надійною: навіть стаття 5 НАТО не зобов’язує автоматично вступати у війну, а лише дозволяє країнам самостійно обирати форму допомоги.

"Все це звучить розмито, але привабливо, проте є проблема. Навіть сама стаття 5, яка є серцевиною колективної оборони, не зобов'язує всіх учасників вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній країні вживати заходів на підтримку країни-жертви агресії і самостійно визначати, яким чином надати допомогу: військовим, політичним, дипломатичним або навіть гуманітарним шляхом. Тобто це не є абсолютною гарантією", - зазначив аналітик.

Крім того, за словами Горбача, Віткофф не є фахівцем з міжнародного права, тож його слова могли бути неправильно передані, створивши ефект "зіпсованого телефону".

Гарантії безпеки для України - що відомо

Нагадаємо, США пропонують Україні гарантії безпеки, схожі на "5 статті НАТО", у разі підписання мирної угоди з Росією. За даними УНІАН, Дональд Трамп обговорював цю ідею з Путіним в Анкориджі й Путін її схвалив. Гарантії, які могла б надати США, не передбачають безпосередньої участі НАТО, але передбачають колективну підтримку від Вашингтона та європейських партнерів.

Також Росія розкритикувала Велику Британію за можливе направлення військ до України, назвавши це провокацією та загрозою ескалації. У МЗС РФ закликали Лондон "не заважати" переговорам із США. Водночас президент США Дональд Трамп допустив розгортання американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки.

Як повідомляв Главред, європейські країни готують відправку військ, зокрема британських і французьких, для багатонаціональної підтримки ЗСУ, розташованих поза лінією фронту. США забезпечать розвіддані, озброєння та, можливо, протиповітряну оборону, узгоджуючи дії з європейськими союзниками та НАТО.

Про персону: Владислав Марцін Косіняк-Камиш Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) — польський лікар і політик.

Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.

У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.

У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска.

