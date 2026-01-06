Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу - The Independent

Зустріч союзників України в Парижі має на меті допомогти визначити безпеку країни після можливого перемир'я з РФ.

Переговори щодо України "зависли" через Венесуелу / колаж: Главред, фото: скріншот, ОПУ

Коротко:

Раніше Макрон висловлював оптимізм щодо зустрічі "Коаліції охочих"

На зустрічі в Парижі буде зібрано 35 учасників

Прогрес переговорів щодо України в Парижі залишається невизначеним через зміну фокусу уваги США на Венесуелу. Про це пише The Independent.

Журналісти зазначають, що зустріч союзників України в Парижі має на меті допомогти визначити безпеку країни після потенційного перемир'я з Росією. Утім, перспективи цієї зустрічі залишаються невизначеними через те, що адміністрація США змінила фокус уваги на Венесуелу.

До початку операції США, президент Франції Еммануель Макрон висловлював оптимізм щодо зустрічі "Коаліції охочих". Протягом кількох останніх місяців вони вивчали, як запобігти будь-якій майбутній агресії Росії, якщо вона погодиться припинити бойові дії проти України.

На цій зустрічі буде зібрано 35 учасників, з яких 27 - це глави держав та урядів. Від США мають бути присутні посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Метою учасників є досягнення конкретних результатів за п'ятьма ключовими пріоритетами після закінчення бойових дій: способи контролю за дотриманням перемир'я; підтримка збройних сил України; розгортання багатонаціональних сил на суходолі, на морі та в повітрі; зобов'язання на випадок нової російської агресії; довгострокове оборонне співробітництво з Україною.

Однак чи реалістично виконати ці плани у вівторок, поки незрозуміло, оскільки Трамп переймається наслідками свого рішення про зміну керівництва у Венесуелі, пише видання.

Шляхи завершення війни: думка експерта

Публіцист Віталій Портников стверджує, що переговорний процес про припинення війни фактично застопорився, і ключовою причиною цього він називає суперечку навколо територій. Він нагадує, що навіть Дональд Трамп говорив про намір Володимира Путіна встановити контроль не над окремими областями, а над усією Україною. Крім того, Портников зазначає, що у Києва немає підстав йти на відмову від Донбасу, який залишається під українським контролем.

Європейські лідери та американські чиновники прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки, яка включає можливість присутності американських військ на території України, щоб забезпечити стійкість будь-якої мирної угоди. Переговори в Парижі у вівторок, 6 січня, будуть зосереджені на тому, як інтегрувати можливості, нещодавно запропоновані Вашингтоном, з планами, розробленими "Коаліцією охочих".

Як повідомляв Главред, раніше з'явився тривожний сценарій завершення війни. Для Дональда Трампа визначальним фактором є необхідність якнайшвидшого завершення війни.

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф вважає, що в разі публічної заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці обіцянки будуть виконані.

Про джерело: The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована 1986 року як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а 2003 року перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши тільки онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

