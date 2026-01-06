Рус
Переговори союзників у Парижі: на зустрічі обговорять введення військ в Україну

Віталій Кірсанов
6 січня 2026, 10:42
Переговори будуть зосереджені на тому, як інтегрувати можливості, нещодавно запропоновані Вашингтоном, з планами, розробленими Коаліцією охочих.
  • Зустріч проведе президент Франції Еммануель Макрон
  • США готові допомогти у спостереженні за припиненням вогню

Європейські лідери та американські чиновники прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки, яка включає можливість присутності американських військ на території України, щоб забезпечити стійкість будь-якої мирної угоди.

Як пише Bloomberg, за словами джерел, переговори в Парижі у вівторок, 6 січня, будуть зосереджені на тому, як інтегрувати можливості, нещодавно запропоновані Вашингтоном, з планами, розробленими Коаліцією бажаючих.

Зустріч проведе президент Франції Еммануель Макрон. США будуть представлені посланцями президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. На зустрічі також будуть присутні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, інші європейські лідери, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Алексус Грінкевич.

Наразі незрозуміло, яку роль відіграватимуть американські війська і де вони будуть розміщені в разі мирної угоди з Росією. Європейські країни обговорювали розгортання багатонаціональних "сил забезпечення", у яких армія України очолить оборону на передовій:

"США також готові допомогти в спостереженні за припиненням вогню, зокрема шляхом надання розвідувальної інформації. Для виявлення порушень будуть використовуватися безпілотники і супутники", - йдеться в повідомленні.

Європейські чиновники заявили, що їхні останні обговорення з американськими колегами були позитивними, і що поточний стан пропонованих гарантій безпеки перебуває в хорошому стані. Один із них назвав пропозицію США про надання розвідувальної інформації та військ переломним моментом. Інший сказав, що вона набагато більше нагадує так званий "американський бекстоп", до якого прагнули європейські країни протягом останнього року.

Метою нещодавніх зустрічей між офіційними особами США, Європи та України було завершення переговорів щодо угоди про гарантії безпеки. Водночас залишається незрозумілим, чи погодиться президент Росії Володимир Путін із цими пропозиціями. Союзники України наполягатимуть на участі Росії після досягнення угоди з питань безпеки зі США, повідомило одне з джерел.

Шляхи завершення війни: думка експерта

Публіцист Віталій Портников стверджує, що переговорний процес про припинення війни фактично застопорився, і ключовою причиною цього він називає суперечку навколо територій. Він нагадує, що навіть Дональд Трамп говорив про намір Володимира Путіна встановити контроль не над окремими областями, а над усією Україною. Крім того, Портников зазначає, що у Києва немає підстав йти на відмову від Донбасу, який залишається під українським контролем.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, раніше з'явився похмурий прогноз щодо завершення війни. Україна повинна прийняти кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях, вважає Євген Дикий.

Як повідомляв Главред, раніше з'явився тривожний сценарій завершення війни. Для Дональда Трампа визначальним фактором є необхідність якнайшвидшого завершення війни.

Колишній співробітник ЦРУ Ральф Гофф вважає, що у разі публічної заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати Україні гарантії безпеки, ці обіцянки будуть виконані.

Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.



Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Вона була сильнішою за Роксолану: українка, яка правила імперією

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

Відключення світла 6 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла у вівторок

Відключення світла 6 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла у вівторок




