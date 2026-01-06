Зеленський визнав великий ризик провалу переговорів і назвав два шляхи для України

Попри те, що ще нещодавно Зеленський заявляв про "90% готовності" мирної угоди, за його словами, прогрес фактично зупинився.

Оцінка Зеленського щодо мирних перемовин погіршується / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Головне з новини:

Зеленський суттєво стримав оцінки щодо мирних переговорів, оскільки РФ блокує частину пропозицій

У Парижі готують саміт про гарантії безпеки, але без участі США

Ключові питання - території, ЗАЕС і гарантії - залишаються відкритими

Президент України Володимир Зеленський останніми днями значно стриманіше оцінює перспективи мирних переговорів із Росією.

На тлі інтенсивних консультацій між Києвом, Вашингтоном та європейськими столицями українська влада дедалі більше розглядає сценарій, за якого Москва може відмовитися від будь-яких компромісів, повідомляє The New York Times.

Ще нещодавно глава держави говорив про "90% готовності" потенційної угоди, однак нині визнає: процес фактично зайшов у глухий кут, а позиція Кремля залишається непередбачуваною.

"Я не хочу і не чекатиму ще пів року в надії, що щось зрушиться. Є два варіанти: або припинення війни, або підготовка до можливих негативних дій Росії", - заявив Зеленський під час спілкування з журналістами у Києві.

За його словами, Україна змушена одночасно вести перемовини та готуватися до продовження бойових дій, оскільки Москва вже відхилила частину українських пропозицій. Президент підкреслив, що навіть попри близькість до певних результатів, Росія в будь-який момент може заблокувати процес.

Париж готує саміт щодо гарантій безпеки

У вівторок у французькій столиці має відбутися зустріч європейських лідерів, присвячена майбутнім гарантіям безпеки для України після можливого припинення вогню. Проте участь держсекретаря США Марко Рубіо була скасована через інші міжнародні виклики, що, на думку оглядачів, може ускладнити координацію позицій союзників.

Зеленський визнав, що низка ключових питань досі залишається відкритою. Серед них - можливі територіальні компроміси, статус і контроль над окупованою Запорізькою АЕС, а також формат післявоєнних гарантій безпеки. Київ наполягає на механізмах, подібних до статті 5 НАТО, і вимагає участі Франції та Великої Британії у потенційній миротворчій місії.

Росія посилює тиск на фронті

Москва, зі свого боку, категорично заперечує будь-яку присутність сил НАТО в Україні та продовжує наступальні операції на сході, що ускладнює переговорну позицію Києва.

Попри це, Зеленський підкреслив, що відмова від переговорного треку неможлива: "Ми вже зробили величезну роботу, і маємо поважати зусилля людей та час. Щохвилини українці страждають, тому іншого шляху, окрім переговорів під керівництвом США, я не бачу".

Зеленський про переговори: важливі кроки до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна входить у період особливо інтенсивної дипломатичної активності, і до Нового року можуть бути ухвалені важливі рішення. Він підкреслив, що багато що залежить від партнерів, які підтримують Україну, а також від тих, хто чинить тиск на Росію, щоб вона повною мірою відчула наслідки власної агресії.

Як писав Главред, 28 грудня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Нагадаємо, що на початку січня лідери країн "коаліції рішучих" зберуться в Парижі. На зустрічі планують визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України.

Раніше Зеленський розповів деталі переговорів з американським лідером Дональдом Трампом. Президенти обговорили мирний план із 20-ти пунктів і гарантії безпеки для України. Трамп розповів Зеленському, на які кроки готовий піти Путін.

