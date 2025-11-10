Рус
Світла може ставати менше:експерт розповів, як зміняться графіки вимкнень

Руслан Іваненко
10 листопада 2025, 18:40
Експерт пояснив, як змінюватимуться черги вимкнень залежно від нових обстрілів.
Відклю чення світла в Україні залишаються актуальними/ Колаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua, freepik.com

Коротко:

  • Чому енергетики змушені вимикати світло
  • Як атаки РФ вплинули на генерацію
  • Що заважає швидкому запуску нових енергоустановок

Через масштабні російські обстріли енергетичної інфраструктури найближчими тижнями в Україні, ймовірно, продовжуватимуть діяти погодинні графіки відключення електроенергії у 12 областях. Про це в коментарі УНІАН повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

За його словами, нині найбільш реалістичним є сценарій, за якого відключення триватимуть у три черги.

"Найбільш реальний прогноз — погодинні вимкнення в 12 регіонах до 3 черг… Це сценарій, який зараз є", — зазначив Рябцев, додавши, що західні області до цього переліку не входять.

Експерт наголосив, що у прифронтових регіонах ситуація складніша — там можливі довші та навіть аварійні відключення. Він підкреслив, що динаміка подачі електроенергії безпосередньо залежатиме від подальших російських ударів.

"Якщо не буде нових ударів, обсяг вимкнень може скоротитися до двох черг. І навпаки – із новими ударами світла ставатиме менше", — пояснив фахівець.

За словами Рябцева, поки що неможливо визначити точні строки відновлення об’єктів, пошкоджених ворогом.

"Навіть в "Укренерго" не можуть сказати тривалість цих робіт, бо це залежить від багатьох чинників і насамперед від того, чи не прилетить знову. Тому всі ці прогнози — це не прогнози, а пророцтва", — наголосив експерт.

Причини жорстких графіків відключень

Він також пояснив, що нинішні жорсткі графіки вимкнень є вимушеним кроком через серйозні пошкодження електростанцій та підстанцій, які зменшили можливості передачі струму до окремих регіонів.

"До об’єктів долетіло надто багато засобів ураження. Захист (від дронів, — ред.) спрацював, проте не міг би захистити від такої кількості. Не вистачило активного захисту, тобто ППО від балістичних ракет… Відхиляти ракети енергетики не можуть", — зазначив він.

Рябцев також розкритикував повільне введення в експлуатацію установок розподіленої генерації, які могли б частково компенсувати втрати енергії.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

"Було запущено лише 200 таких установок із 900. Одна з когенераційних установок у Чернігові потужністю 200 мегаватт, яка була готова на 85%, не введена в експлуатацію, бо Міненерго не провело конкурс. Замовник не може сплатити роботи, бо нема з чого", — зауважив експерт.

За його словами, уряд мав би зробити пріоритетом саме запуск таких установок, а не зосереджуватися виключно на відновленні великих енергетичних об’єктів.

Що буде зимою - думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук застерігає, що в разі холодної зими українці можуть залишатися без електроенергії до 20 годин на добу.

"Це не кожен день, але можливо у пікові періоди під час сильних морозів та великого навантаження на систему або її розбалансування", — пояснив Корольчук.

За його словами, складно передбачити точну кількість таких днів із 90 днів зими, проте кілька тижнів із подібними перебоями цілком реальні, і для споживачів це може стати суттєвим викликом.

Відключення світла - що відомо

Як повідомляв Главред, найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

Крім того, країна-агресор Росія щодня атакує українську енергетику. Через це графіків відключення світла не вдасться уникнути до кінця зими. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що У ніч на 8 листопада 2025 року Росія здійснила масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України — за даними уряду, ціллю стали теплові та газові об’єкти у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській і інших областях, що спричинило вимкнення світла, опалення та водопостачання.Наслідком стало "нульове" виробництво електроенергії на кількох українських теплових станціях, запровадження графіків вимкнень та підвищена тривога перед зимовим періодом.

