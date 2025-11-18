Як морози вплинуть на відключення: в Укренерго попередили про найскладніші сценарії

Енергетики працюють над відновленням енергооб'єктів, і зміни можуть відбуватися і в позитивний бік.

Віталій Зайченко розповів про ситуацію в енергетиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, РБК-Україна

Ви дізнаєтеся:

Чому в деяких областях не застосовують графіки відключень

Яка ситуація зі світлом у Києві

Коли ситуація в енергосистемі нормалізується

Українська енергосистема продовжує працювати в умовах дефіциту потужності, спричиненого російськими ударами по об'єктах генерації та мережевої інфраструктури. Відключення світла могли б бути більш тривалими. Про це повідомив голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Укренерго готове до різних сценаріїв.

"Ми проводили тренування в різних ситуаціях, випробували різні механізми балансування енергосистеми. І шляхом аварійної допомоги, коли є можливість провести її територією України (із заходу на схід - ред.), і шляхом збільшення імпорту. Якщо це не працює - ми починаємо регулювати постачання для споживачів. Йдеться про аварійні знеструмлення, графіки погодинних відключень", - розповів він.

Зайченко підкреслив, що визначальним залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких передбачити неможливо.

Якби в нинішній ситуації вдарили морози, то "були б триваліші відключення".

Що робиться для того, щоб мінімізувати відключення

За словами Зайченка, 100% гарантії захисту від влучання і пошкоджень під час обстрілів ніхто не дасть. Але в Україні почали реалізовувати так званий рівень захисту "2+", який підвищує шанси зберегти енергосистему в працездатному стані.

"Це коли ми не тільки захищаємо бетонним укриттям трансформаторне обладнання, а й опускаємо під землю релейний зал і щит управління підстанцією. Ми робимо підземні бункери - і ховаємо туди це обладнання (...) Щоб замовити обладнання релейного захисту та управління - треба не менше часу, ніж на виготовлення автотрансформатора. Тому ми вирішили ховати це обладнання також під землю, і воно там уже точно буде захищене", - сказав він.

Яка ситуація зі світлом у Києві

Зайченко розповів, що в столиці України ситуація зараз така сама, як і в усіх інших регіонах

"Щоправда, [ситуація] легша, ніж у прикордонних і прифронтових областях, але загалом - схожа. Був навіть період, коли саме в Києві було найважче. Це коли стався удар по київських об'єктах генерації. І саме тоді днів 5 було найважче. Зараз Київ - у такій самій ситуації, як інші регіони, в яких застосовуються відключення", - пояснив очільник Укренерго.

Чому в деяких регіонах не відключають світло

Зайченко пояснив, що відключення залежать від того, де були "прильоти".

"Якщо знищено або пошкоджено якусь підстанцію, розташовану ближче до Сходу, це означає, що на захід ситуація краща", - сказав він.

За його словами, нас основні джерела генерації зараз - це атомні станції, які розташовані на Заході України.

Обумовлена російськими обстрілами проблема дефіциту потужності в енергосистемі створює необхідність підживлення постраждалих від російських атак регіонів від об'єктів генерації, розташованих в інших областях.

"Але, енергосистема України не проектувалася з урахуванням такого сценарію. Отже, можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів досить обмежені. Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться вводити обмеження на шляху від об'єктів генерації до енергодефіцитних регіонів. При цьому, в частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати в регіони, де генерація і мережі передачі та розподілу електроенергії пошкоджені", - пояснив голова правління Укренерго.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом узимку

Енергетики працюють над відновленням енергооб'єктів, і зміни можуть відбуватися і в позитивний бік. Проте все залежить від російських обстрілів. Не виключено, що графіки діятимуть у різному обсязі, але всю зиму.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - зазначив Зайченко.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Як писав Главред, 13 листопада глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів.

"Я не можу гарантувати, що в найближчі пару днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо відключати споживачів. Ми змушені робити це для збереження енергосистеми", - сказав Зайченко.

10 листопада в Міненерго заявили, що найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що подальші обстріли, особливо в зимовий період під час опалювального сезону, можуть спричинити масштабний блекаут. У такому разі українці ризикують залишитися без електроенергії, тепла, води та газу.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

