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Склад із Shahed у РФ злетів у повітря: в ISW розкрили деталі потужного удару ЗСУ

Олексій Тесля
29 грудня 2024, 08:46
513
Україна завдала удару по об'єкту щонайменше трьома ракетами Storm Shadow.
шахед
Завдано удару по складу з Shahed / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Завдано удару по російському об'єкту зберігання БПЛА
  • Удар завдано трьома ракетами Storm Shadow

Українські сили нещодавно завдали удару по російському об'єкту зберігання, обслуговування та ремонту ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed країни-агресора РФ у місті Орел.

"Україна завдала удару по об'єкту щонайменше трьома ракетами Storm Shadow вдень 26 грудня, і в результаті удару були поранені і вбиті дев'ять російських військовослужбовців", - повідомляє американський Інститут вивчення війни(ISW).

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Уточнюється, що супутникові знімки показують, що російські війська почали будівництво об'єкта в серпні 2024 року і, можливо, завершили будівництво в листопаді або на початку грудня 2024 року.

Склад із Shahed у РФ злетів у повітря: в ISW розкрили деталі потужного удару ЗСУ
/ Инфографика: Главред

Зазначимо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, 26 грудня ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об'єкту російських окупантів в Орловській області, унаслідок чого знищили склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, що складався з низки бетонних захищених споруд.

"Зазначена бойова операція істотно знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України", - розповіли в Генштабі.

Удари вглиб РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна різко скоротила кількість далекобійних ударів по РФ. Україна притримує далекобійні ракети на випадок, якщо попадуться дуже ласі цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред, Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву. Лондон має більше крилатих ракет SCАLP/Storm Shadow, ніж Париж.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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