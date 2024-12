Склад із Shahed у РФ злетів у повітря: в ISW розкрили деталі потужного удару ЗСУ

Головне:

Українські сили нещодавно завдали удару по російському об'єкту зберігання, обслуговування та ремонту ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed країни-агресора РФ у місті Орел.

"Україна завдала удару по об'єкту щонайменше трьома ракетами Storm Shadow вдень 26 грудня, і в результаті удару були поранені і вбиті дев'ять російських військовослужбовців", - повідомляє американський Інститут вивчення війни(ISW).

Уточнюється, що супутникові знімки показують, що російські війська почали будівництво об'єкта в серпні 2024 року і, можливо, завершили будівництво в листопаді або на початку грудня 2024 року.

Зазначимо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, 26 грудня ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об'єкту російських окупантів в Орловській області, унаслідок чого знищили склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, що складався з низки бетонних захищених споруд.

"Зазначена бойова операція істотно знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України", - розповіли в Генштабі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.