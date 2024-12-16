"Скептично ставлюся": експерт сумнівається у введенні миротворців в Україну

Лінія розмежування є надзвичайно великою і безпрецедентною для сучасної історії конфліктів, уточнює Горбач.

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Горбач сумнівається у введенні миротворців в Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Основні тези Горбача:

Росія буде проти миротворців

Для контролю кордону потрібен дуже великий контингент військових

Трамп продовжує свою передвиборчу риторику

Введення іноземного миротворчого контингенту в Україну малореалістичне. Адже розміщення миротворців на лінії розмежування можливе лише тоді, коли протиборчі сторони з цим погоджуються. А Росія на це точно не погодиться. Таку думку висловив в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Проблема миротворців у контексті українсько-російської війни вже майже вічна. Про це почали говорити ще з початку російської агресії 2014 року, але відтоді реалізувати цю ідею не вдалося. Нова "реінкарнація" цієї ідеї може бути пов'язана зі зміною президента Сполучених Штатів та очікуваннями від новообраного президента Трампа щодо миротворчих планів", - каже Горбач. відео дня

За його словами, будь-які миротворчі ініціативи в таких конфліктах, зрештою, призводять до розміщення миротворців. Тому триває постійний пошук можливих шляхів через цю ідею.

"Президент (Франції, - ред.) Макрон уже неодноразово заявляв про намір Франції розмістити своїх військовослужбовців на території України. Це було заявлено ще в лютому поточного року. Спочатку йшлося про звичайні війська, але з часом це переросло в ідею миротворчого контингенту. Особисто я скептично ставлюся до цих ідей. Вони здаються малореалістичними, особливо у виконанні французьких, британських чи інших європейських або натовських контингентів. На це, на мою думку, точно не погодиться Російська Федерація. А розміщення миротворців на лінії розмежування можливе тільки тоді, коли протиборчі сторони з цим погоджуються", - каже експерт.

До того ж, уточнює Горбач, лінія розмежування є надзвичайно великою і безпрецедентною для сучасної історії конфліктів. Кордон становить близько 1200 км, а глибина зони безпеки - приблизно 30 км. Відповідно, для її контролю потрібен дуже великий контингент військових.

Крім того, на думку експерта, Дональд Трамп продовжує свою передвиборчу риторику, наполягаючи на залученні саме європейських військ як миротворців в Україну.

"Трамп продовжує свою передвиборчу риторику, заявляючи, що Америка не буде розпочинати нових воєн і не буде відправляти своїх військових за кордон. Оскільки війна йде в Європі, це, на його думку, зона відповідальності європейців, і саме вони мають там "проливати кров", так би мовити, без участі американців. Ці меседжі Трамп адресує внутрішній аудиторії Сполучених Штатів, позиціонуючи себе як кандидата, що обстоює мир, а не війни. Хоча невідомо, як розгортатиметься ситуація в Південно-Східній Азії, зокрема в контексті протистояння з Китаєм, і чи будуть задіяні американські військові. Це серйозне питання, на яке Трампу доведеться давати незручні відповіді найближчим часом", - резюмує експерт.

Миротворча місія в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, після закінчення війни в Україні лінію фронту можуть перетворити на демілітаризовану зону, куди потрібно ввести тисячі миротворців. Україна піде шляхом Кореї, йдеться в матеріалі видання The Spectator.

Нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа має взяти на себе основний тягар зобов'язань щодо підтримки України. Країни ЄС мають контролювати процес припинення бойових дій, зокрема через розміщення європейських військ на території України.

Тим часом віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина підтвердила, що Україна відкрита до обговорення питання розміщення іноземних військових контингентів на своїй території. За інформацією Politico, переговори з цього питання тривають уже деякий час.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор понад 75 публікацій в українських і зарубіжних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, зокрема - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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