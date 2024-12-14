У ЄС заговорили про завершення війни та введення миротворців в Україну – Politico

На зустрічі планують обговорити можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії.

https://glavred.net/world/v-es-zagovorili-o-zavershenii-voyny-i-vvode-mirotvorcev-v-ukrainu-politico-10622489.html Посилання скопійоване

У Брюсселі обговорять введення миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Основне:

У Брюсселі обговорять можливі формати завершення війни

Можливе створення європейської миротворчої місії

Темою обговорення на зустрічі західних лідерів у Брюсселі наступного тижня будуть можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні.

На зустрічі 18 грудня у Брюсселі будуть європейські лідери, генсек НАТО і президент України Володимир Зеленський, пише Politico з посиланням на інформованих співрозмовників.

відео дня

Зазначається, що на зустрічі планують обговорити можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії на Україну.

Видання уточнює, що дискусія розпочалася на тлі тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа стосовно того, що Європа має зіграти активну роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши для цього свій контингент, повідомили співрозмовники.

Як додає Politico, серед лідерів-учасників будуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, голова Євроради Антоніу Кошта і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

Інші новини:

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред