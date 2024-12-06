За корейським сценарієм: в Україну можуть ввести тисячі миротворців – The Spectator

Європі може знадобитися активізувати зусилля в Україні, за прикладом Кореї.

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В Україну можуть ввести миротворчі сили / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

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Україна після війни може піти шляхом Кореї

"Заморожена війна" може тривати дуже довго

Після закінчення війни в Україні лінію фронту можуть перетворити на демілітаризовану зону, куди буде потрібно ввести тисячі миротворців.

Якщо тільки не відбудеться різкої зміни стратегічного балансу, наприклад через втручання Китаю або економічний крах РФ, Україна піде шляхом Кореї, йдеться в матеріалі видання The Spectator.

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Журналісти зазначають, що російський диктатор Володимир Путін втратив сотні тисяч солдатів, і тепер йому потрібен запасний варіант - якийсь компроміс, який би можна було представити як перемогу.

Своєю чергою Україні також потрібно припинити загибель людей на фронті, йдеться в публікації. Також зазначається, що Заходу, своєю чергою, слід зробити для України те саме, що колись було зроблено для Південної Кореї.

Серед першочергових кроків автори пишуть про необхідність зміцнення кордонів, щоб РФ не наважилася піти далі, а також про захист Дніпра.

У публікації нагадується про те, що в Південній Кореї все ще перебувають 30 тисяч американських солдатів - і надалі може знадобитися більше, щоб підтримувати стабільний мир. Європі доведеться аналогічним чином активізувати зусилля в Україні.

Водночас "заморожена війна" може тривати дуже довго і, серед іншого, призвести до непередбачуваних наслідків, не виключають у The Spectator.

Наприклад, у Кореї через поділ країни на південний і північний сектори, корейська мова розвинулася фактично у дві окремі. Приблизно те саме відбувається і в розділеній Україні, коли культури розходяться, що значно ускладнює будь-яке возз'єднання, додали журналісти.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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