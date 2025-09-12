Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

Експерт пояснив, чому окупантам так потрібна Донецька область.

Чому Путін так хоче взяти Донбас / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Чому окупанти так хочуть захопити Донецьку область

Які міста в пріоритеті

Росіяни хочуть захопити Донбас не через примарний "русскій мір" з російськомовним населенням, а виключно через контроль над корисними копалинами.

З такою заявою в інтерв'ю Главреду виступив військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

"Запеклі бої в Покровському районі були пов'язані насамперед зі спробами росіян взяти під контроль родовища корисних копалин. У населеному пункті Шевченко - найбільші поклади літію в Європі, а в Котлиному - найбільше серед європейських країн родовище коксівного вугілля. Без цих ресурсів українська металургія зіткнеться з серйозними проблемами. За оцінками фахівців, якщо росіяни окупують Покровськ, виробництво сталі в Україні може впасти з 6,5 млн до 2,5 млн тонн на рік. А це загроза соціальної напруженості насамперед на підконтрольних територіях Запорізької та Дніпропетровської областей", - пояснив експерт.

За його словами, окупанти зараз рвуться в і Слов'янськ.

"Тому що там одні з найбільших покладів сланцевого газу. Запаси настільки серйозні, що в разі їх розробки з'являться підстави говорити про енергетичну незалежність України. Росіянам потрібно політично заблокувати потенційний видобуток газу, тому що українська енергетична незалежність - фактично точка у впливі Росії на Україну", - розповів експерт.

Корисні копалини України / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов'янська в Донецькій області та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов'янськ із чотирьох напрямків.

Крім того, російські окупаційні війська просунулися біля селища Юнаківка Сумської області, у Сребрянському лісі на Луганщині, і біля села Січневе Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ розкритикував звіт глави Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито значні просування окупантів на фронті. У Генштабі заявили: від початку року ворог у боях у Донецькій, Луганській і Харківській областях втратив загиблими і пораненими майже 210 тисяч окупантів. Літній наступ росіян фактично провалився.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт із військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах як експерт з військової та політичної тематики.

