Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

Сергій Кущ
12 вересня 2025, 20:00оновлено 12 вересня, 20:33
405
Експерт пояснив, чому окупантам так потрібна Донецька область.
Чому Путін так хоче взяти Донбас
Чому Путін так хоче взяти Донбас / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Чому окупанти так хочуть захопити Донецьку область
  • Які міста в пріоритеті

Росіяни хочуть захопити Донбас не через примарний "русскій мір" з російськомовним населенням, а виключно через контроль над корисними копалинами.

З такою заявою в інтерв'ю Главреду виступив військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов.

відео дня

"Запеклі бої в Покровському районі були пов'язані насамперед зі спробами росіян взяти під контроль родовища корисних копалин. У населеному пункті Шевченко - найбільші поклади літію в Європі, а в Котлиному - найбільше серед європейських країн родовище коксівного вугілля. Без цих ресурсів українська металургія зіткнеться з серйозними проблемами. За оцінками фахівців, якщо росіяни окупують Покровськ, виробництво сталі в Україні може впасти з 6,5 млн до 2,5 млн тонн на рік. А це загроза соціальної напруженості насамперед на підконтрольних територіях Запорізької та Дніпропетровської областей", - пояснив експерт.

За його словами, окупанти зараз рвуться в і Слов'янськ.

"Тому що там одні з найбільших покладів сланцевого газу. Запаси настільки серйозні, що в разі їх розробки з'являться підстави говорити про енергетичну незалежність України. Росіянам потрібно політично заблокувати потенційний видобуток газу, тому що українська енергетична незалежність - фактично точка у впливі Росії на Україну", - розповів експерт.

Корисні копалини України
Корисні копалини України / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов'янська в Донецькій області та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов'янськ із чотирьох напрямків.

Крім того, російські окупаційні війська просунулися біля селища Юнаківка Сумської області, у Сребрянському лісі на Луганщині, і біля села Січневе Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ розкритикував звіт глави Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито значні просування окупантів на фронті. У Генштабі заявили: від початку року ворог у боях у Донецькій, Луганській і Харківській областях втратив загиблими і пораненими майже 210 тисяч окупантів. Літній наступ росіян фактично провалився.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт із військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах як експерт з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Снєгірьов Володимир Путін новини Донбасу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

20:00Війна
Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

19:43Синоптик
"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

18:46Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

Важливо скористатися моментом: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться вдача

Важливо скористатися моментом: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться вдача

Все повернулось після тисяч років: те, що ховалося на дні Дніпра здивує багатьох

Все повернулось після тисяч років: те, що ховалося на дні Дніпра здивує багатьох

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

Останні новини

20:40

Сахара і поряд не стояла: де знаходиться найгарячіше місце на Землі

20:09

Лише на YouTube: стартує новий сезон ток-шоу "Говорить вся країна"

20:00

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

19:57

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

19:55

Агресивні та гнівливі: люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
19:54

Прошу допомоги у мами: зірка "Чорного квадрата" розкрив, що робить перед виставою

19:43

Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

19:42

"Це зазвичай літні люди": клієнти Ощадбанку залишаються без карток

19:31

Що приховувала Леся Українка: правда, якої не розкажуть у школі

Реклама
19:10

Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти РосіїПогляд

18:56

"Велика маленька брехня" отримає 3 сезон: HBO розпочав роботу

18:46

"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

18:11

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

18:08

В Україні підскочили ціни на продукти: що подорожчало найбільше

18:04

"Я не збираюся нікого захищати": Трамп різко висловився про атаку на ПольщуВідео

17:57

"Зради - не зради": Алсу розповіла, як терпіла екс-чоловіка і що з нею сталося

17:55

Його досі не знайшли: де може знаходитися найбільший скарб УкраїниВідео

17:43

Алкотестер покаже сп'яніння - 5 продуктів, які не варто вживати водіямВідео

17:02

Євро злітає, а долар обвалюється: новий курс валют на 15 вересня

17:01

"Починають вилазити": експерт поділився секретами, де і як шукати гриби у лісі

Реклама
16:51

"Доведеться діяти дуже жорстко": Трамп погрожує Путіну за відмову від переговорів

16:49

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

16:32

Фонд Андрія Матюхи підтримав запуск онлайн-хабу "Є - ПРОТЕЗ" актуально

16:29

Трамп заявив, що вбивцю Чарлі Кірка "здав" батько - що відомо про затриманого

16:19

Чому російські дрони атакували Польщу: Орбан здивував абсурдною причиною

15:58

Зінченка офіційно представлено в "Ноттінгем Форест": під яким номером гратиме

15:44

Розгром "елітних" частин РФ на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

15:38

В роду були справжні ґазди - які прізвища свідчать про селянське походження

15:33

Чи треба опускати підлокітник в літаку: стюардеса попередила про важливе

15:33

Чим відрізняються два хлопці в офісі: треба бути "Шерлоком Холмсом", щоб знайти відповідь

15:30

Прихований сигнал водіям: що насправді означає лежачий конус на дорозіВідео

15:06

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

14:58

"Сімейна фішка": донька Ющенка розповіла про свій козацький перстень із таємними знаками

14:56

Цінники раптово змінили: в Україні неочікувано подорожчав базовий продукт

14:49

Актриса Катя Кузнєцова розповіла, як їй погрожував чоловік Симоньян: що він хотів

14:43

Дрони СБУ підірвали найбільший нафтовий хаб РФ на Балтиці: ЗМІ дізналися деталі

14:42

Детектива НАБУ спіймали з прихованою квартирою за 4 млн – Шабунін назвав це "помилкою в декларації" – експерт

14:29

Цього разу не впорався: що сталося зі здоров'ям MÉLOVIN

14:04

"Європейці заважають": у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною

13:59

"У нас є докази": в Польщі з'ясували, що атака РФ була спланованою

Реклама
13:56

Прощавай, білий оцет: люди масово замінюють його у ванній і залишаються в захватіВідео

13:50

Чому 13 вересня забороняється виносити сміття: яке церковне свято

13:39

Чому люди в церкві завжди такі сумні: священник вразив відповіддю

13:23

Нардепів та екс-чиновників з оточення Порошенка зловили на фіктивній службі: масово тікали від кримінальних справ - військовий

13:16

Осінь ще здивує українців: де та коли розігріє до +25 градусів

13:05

Падіння цін триватиме, але не довго - коли овочі в Україні почнуть дорожчати

12:50

"Ситуація погіршується", ЗСУ під загрозою оточення: Снєгирьов назвав напрямок

12:36

Вбивство українки в США: хлопець вбитої опублікував нові фото та зробив заяву

12:34

Летів на швидкості 200 км/год та намагався зам’яти справу: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ

12:07

М'ясо в Україні дорожчає: чого чекати восени та взимку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти