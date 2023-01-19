Киянці відмовили у співбесіді, бо спілкується лише українською та англійською

Budhouse Group пояснила відмову тим, що компанія багатомовна, а дівчина шукала роботу, де комунікація відбувається лише українською або англійською мовами.

У Києві розгорівся скандал через українську мову / Фото ua.depositphotos.com

У Києві розгорівся мовний скандал між компанією Budhouse Group і дівчиною, яка хотіла влаштуватися на посаду журналіста-редактора.

У своєму резюме дівчина зазначила, що не співпрацюватиме з компаніями, які не вміють вести комунікацію державною мовою. В результаті їй відмовили в співбесіді.

Скріншот діалогу з менеджером дівчина показала у Мережі.

"Юліє, ми змушені скасувати співбесіду на сьогодні, оскільки у нас в компанії багато російськомовних співробітників і керівників. А у вас є побажання в резюме лише укр або англ мови. Удачі вам", - написала співробітниця компанії.

"9-й місяць повномасштабного вторгнення, столиця України, мені відмовляють у співбесіді через те, що я прошу звертатися до мене державною мовою? Спасибі, так і запишу", — відповіла киянка менеджеру.

У компанії Budhouse Group прокоментували інцидент, зазначивши, що причина відмови в співбесіді була дещо іншою.

"Наша компанія багатомовна, багато людей спілкуються українською, багато російською і навіть болгарською, але українську розуміють і використовують всі, незалежно від того, яку мову більше вживають... Виходячи з цього, співбесіду було скасовано, тому що дівчина чітко вказала, що працювати з компаніями, де розмовляють не лише українською або англійською, вона не буде", — йдеться у повідомленні компанії в Facebook.

Також у Budhouse Group опублікували скріншот резюме та вибачились за непорозуміння.

Як повідомляв Главред, у січні 2022 року в Києві також розгорівся мовний скандал. Відома білоруська IT-компанія Andersen People відмовила чоловікові в наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською мовою.

IT-фахівець Богдан Мельник вирішив влаштуватися на роботу в Києві в білоруську компанію Andersen People. На завершальному етапі співбесіди він заявив, що не буде говорити з колегами російською мовою. У підсумку на роботу його не взяли. У компанії назвали даний інцидент непорозумінням і вважають, що жодних порушень з їхнього боку немає.

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