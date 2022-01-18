"Усередині команди спілкуємося російською": у Києві відома IT-компанія потрапила у скандал через мову

Навколо компанії Andersen People розгорівся мовний скандал / Фото ua.depositphotos.com

У Києві розгорівся мовний скандал. Відома білоруська IT-компанія Andersen People відмовила чоловікові в наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською мовою.

Фото листування з менеджером з підбору персоналу Богдан Мельник опублікував на сторінці у Facebook.

"Виявляється, незалежно від свого професійного рівня, володіння англійською та інших навичок, я не можу працювати в компанії, яка має офіси в шести містах України, виключно тому, що я говорю українською мовою. Мова про компанію Andersen", — написав він.

Як видно з листування, представниця компанії спочатку сказала чоловікові, що їх зацікавив його досвід і запропонувала перейти до наступного етапу співбесіди. Однак коли чоловік сказав, що буде спілкуватися російською лише з іноземцями, для яких ця мова зручна для спілкування, менеджер з підбору персоналу відреагувала так: "Я зрозуміла вас, на жаль, спілкування у нас усередині команди російською, спасибі, що приділили час".

Фото Facebook Богдан Мельник

"І це київський офіс. Зашквар, обурення і купа інших епітетів в думках", — написав Богдан Мельник.

Реклама

На сторінці Andersen People у Facebook українці залишили багато обурених коментарів, але в компанії на ситуацію ніяк не відреагували.

Раніше рекрутери Київської IT-компанії TechExpace, яка ще відома як React і Affreact, відмовили україномовному програмісту в співбесіді через те, що він спілкується державною. Мовляв, в пріоритеті - російська.

читайте також"Хамство і безкультур'я": Кремінь нагадав про багатотисячні штрафи за відмову від української мови

Крім того, в Києві жінці відмовили в роботі тестувальниці програмного забезпечення через вік. Вона відправила резюме на 200 вакансій. Однак скрізь їй відмовляли в роботі, оскільки жінці зараз 56 років.

Як повідомляв Главред, у Вінниці розгорівся мовний скандал. У ресторані італійської кухні Pasta e Vino-Piazza Beatrice офіціант відмовився переходити на українську мову після прохання відвідувача.

Пізніше з'явилася офіційна відповідь колективу ресторану. Там заявили, що рейтинг ресторану завжди ґрунтувався на відгуках клієнтів, але даний відгук не відповідає дійсності.

Читайте також: