Перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор в Чорному морі - Зеленський

Зараз судно прямує до Босфору.

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РФ готувалась блокувати Чорне море / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Twitter Володимира Зеленського

Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору, підтвердив президент Володимир Зеленський у Twitter.

Він нагадав, що раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору.

"ІМО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій. Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства - фундаментальні принципи міжнародних відносин", - заявив президент. відео дня

Вихід РФ із зернової угоди та блокада Чорного моря

У липні Росія в односторонньому порядку вийшла з "зернової угоди", натякнувши, що бомбитиме усі цивільні судна, які йдуть в українські порти.

Україну погрози Москви не зачепили, вже за кілька годин Міноборони виступило із заявою про удари, що готуються по російському флоту.

Намір топити кораблі країни-агресора пізніше підтвердив і сам Зеленський.

Відтоді невідомі дрони атакували ще низку російських кораблів, зокрема підсанкційний нафтовий танкер, у морі. Росія ж посилено била по українських портах на Одещині.

Українська влада тоді запропонувала продовжити "зернову угоду", але вже без участі Росії. Днями ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, які йдуть з чорноморських портів України.

Останнє судно з українським продовольством вийшло із порту Одеси 16 липня.

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