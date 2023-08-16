Перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор в Чорному морі - Зеленський

Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору, підтвердив президент Володимир Зеленський у Twitter.
Він нагадав, що раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію про роботу коридору.
"ІМО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій. Море має бути безпечним для всіх. Це принципово для України та наших партнерів. Свобода й безпека мореплавства - фундаментальні принципи міжнародних відносин", - заявив президент.відео дня
Вихід РФ із зернової угоди та блокада Чорного моря
У липні Росія в односторонньому порядку вийшла з "зернової угоди", натякнувши, що бомбитиме усі цивільні судна, які йдуть в українські порти.
Україну погрози Москви не зачепили, вже за кілька годин Міноборони виступило із заявою про удари, що готуються по російському флоту.
Намір топити кораблі країни-агресора пізніше підтвердив і сам Зеленський.
Відтоді невідомі дрони атакували ще низку російських кораблів, зокрема підсанкційний нафтовий танкер, у морі. Росія ж посилено била по українських портах на Одещині.
Українська влада тоді запропонувала продовжити "зернову угоду", але вже без участі Росії. Днями ВМС оголосило тимчасові коридори для торговельних суден, які йдуть з чорноморських портів України.
Останнє судно з українським продовольством вийшло із порту Одеси 16 липня.
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