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Реакція буде дзеркальною: Україна відповіла на погрози РФ топити кораблі

Альона Вороніна
20 липня 2023, 16:14 оновлено 20 липня, 16:20
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З 21 липня Україна вважатиме усі кораблі, що прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.
Украиснкие корабли
Україна відповіла на погрози РФ топити кораблі/ колаж: Главред, фото: ВМС ЗСУ

Міністерство оборони України відповіло на погрози країни-агресорки Росії щодо того, що РФ з 20 липня вважатиме усі судна, які прямуватимуть в українські порти, перевізниками військових вантажів. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь.

З 21 липня Україна вважатиме усі судна, які прямуватимуть в порти в РФ або на окупованих територіях, такими, які перевозять воєнні вантажі. Відповідну заяву МОУ опублікувало близько 15:00 у четвер, 20 липня.

"Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", – йдеться у заяві Міноборони України.

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У той же час в МОУ наголосили, що судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протокою України з 05:00 20 липня 2023 року заборонене як небезпечне. Зазначається, що вже була оприлюднена відповідна навігаційна інформація для мореплавців.

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