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Росія готується до ядерних випробувань нової ракети - у ГУР оцінили загрозу

3 жовтня 2023, 18:30 оновлено 3 жовтня, 19:33
Росія готується до проведення ядерних випробувань нової ракети. Заявлена дальність польоту може бути понад 3000 км.
Росія готується до ядерних випробувань нової ракети - у ГУР оцінили загрозу
Юсов розповів про нову російську ракету "Буревісник" / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії, соцмережі

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, росіяни, ймовірно, готуються до випробувань ракети з ядерним двигуном під назвою "Буревісник".

Про це в інтерв'ю New Voice заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Представник розвідки повідомив, що Україна стежить за можливими випробуваннями даної ракети. Також в розвідці вказали на те, що формулювання "готується до випробувань" – дуже містке, адже в країні-агресорці регулярно до них готуються.

"Більша частина російських випробувань є підготовкою до наступних. Втім, дуже часто вони або не відбуваються, або проходять з порушеннями", - зазначив Юсов.

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За його словами, саме через ці причини росіяни не можуть ввести в експлуатацію нові види озброєння. Однак Україна і союзники змушені відстежувати подібні дії Росії.

"Самі собою випробування, звичайно, мають демонстраційний характер, орієнтовані як на внутрішню аудиторію (для того, щоб підтримати градус ненависті, зомбування серед власного населення), так і на зовнішню аудиторію – тих, хто досі може реагувати на якийсь російський шантаж і російські погрози у світі", – заявив Юсов в інтерв'ю.

Що відомо про ракету "Буревісник"

Ракета "Буревісник" - міжконтинентальна крилата ракета з ядерною установкою, дальність польоту якої може бути понад 3000 км. Кодове позначення ракети НАТО — SSC-X-9 Skyfall.

Вперше про її існування повідомив Владімір Путін 1 березня 2018 року. Російський диктатор тоді оголосив, що ця ракета ніби-то "матиме практично необмежений радіус дії", адже за рахунок ядерного двигуна здатна рухатися з надзвуковою швидкістю й нібито оминає усі системи ППО.

Відомо, що Росія провела щонайменше 13 випробувань ракети "Буревісник" між 2017 і 2019 роками і всі вони були невдалими.

У попередніх випробуваннях ракета не змогла пролетіти на відстань, близьку до проєктної, приблизно в 22 тисячі кілометрів. Офіційні посадовці США оцінили, що під час найуспішнішого випробувального польоту, який тривав трохи більш як дві хвилини, ракета пролетіла 35 кілометрів, перш ніж упала в море.

Під час іншого випробування ядерний реактор ракети не вдалося активувати, внаслідок чого вона впала лише за кілька кілометрів від місця запуску.

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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що Росія може готуватися до випробувань експериментальної крилатої ракети з ядерним двигуном. Ці випробування РФ може здійснити в Антарктиді.

Також, представник розвідки Андрій Юсов повідомляв, що Україна спільно з міжнародними партнерами вживає заходів для запобігання укладенню угоди між країною-агресоркою Росією та Іраном щодо передачі Москві балістичних ракет.

У свою чергу, якщо Німеччина надасть Україні далекобійні ракети Taurus, то ЗСУ можуть атакувати ними цілі на території РФ, заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

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