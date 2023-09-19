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ЗСУ вразили російський корабель "Сергій Котов" : у Буданова розкрили деталі

Анна Ярославська
19 вересня 2023, 11:53 оновлено 19 вересня, 11:58
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Корабель "Сергій Котов" не зможе брати участь у війні тривалий час.
Корабель
Корабель "Сергій Котов" отримав серйозні пошкодження, повідомив Андрій Юсов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У ніч на 14 вересня в Чорному морі Сили оборони пошкодили російський патрульний корабель "Сергій Котов", що підтверджують і самі окупанти. Про це повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

В інформаційній довідці про ситуацію за 13-14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про враження двох кораблів. Він повідомив, що 14 вересня о 04:40 були атаковані патрульні кораблі "Василь Биков" і "Сергій Котов". В останньому кораблі пошкоджений гвинт, є пробоїна в лівому борту 50 на 100 см вище ватерлінії.

"Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергій Котов" перебуватиме на ремонті й не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України", — зазначив Юсов.

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Удар по кораблях РФ у Севастополі

13 вересня у Севастополі прогриміли потужні вибухи на заводі та спалахнула пожежа на Севастопольському морському заводі імені Орджонікідзе в корабельній бухті. Окупанти заявили про ракетну атаку.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ вперше вдарили по підводному човну РФ. У Sky News повідомили, що українські військові вперше успішно атакували російський підводний човен і великий десантний корабель. ЗСУ могли використовувати для удару по Севастополю британські ракети Storm Shadow.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) пізніше повідомила, що підводний човен "Ростов-на-Дону", що був вражений під час атаки по Севастопольському морському заводу, отримав два удари. Один удар припав зверху на носову частину субмарини. Друге влучання було в правий борт човна в зону за рубкою.

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