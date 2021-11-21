Схопив за волосся і потягнув за собою: у Краматорську чоловік жорстоко зґвалтував 11-річну дівчинку

Зловмисник повів дітей до лісосмуги, де погрожував 11-річній потерпілій фізичною розправою.
У Краматорську Донецької області судитимуть 46-річного ґвалтівника малолітньої дитини. Відповідний обвинувальний акт вже направлено до суду.
Як повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, прокуратура завершила досудове розслідування щодо місцевого жителя, обвинуваченого у зґвалтуванні дитини (ч.4 ст. 152 КК України).
"Подія сталася 29 серпня цього року в Краматорську. 46-річний чоловік зателефонував знайомій дівчинці та запропонував зустрітися. На зустріч вона прийшла в компанії однолітків - двох дівчаток і хлопчика", - йдеться в повідомленні.
Зловмисник повів дітей до лісосмуги, де погрожуючи 11-річній потерпілій фізичною розправою, запропонував вступити з ним у статеві стосунки. Дівчинка відмовилася.
Чоловік схопив дитину за руку і волосся і потягнув за собою. Далі скориставшись її безпорадним станом, згвалтував неприродним способом.
Про те, що трапилося друзі потерпілої повідомили своїм батькам, які звернулися в поліцію.
За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років.
Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.
Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.
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