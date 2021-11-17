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16-річну дівчинку за кілька років зґвалтували 400 чоловіків і рідний батько

17 листопада 2021, 20:38

Деяких педофілів вдалося заарештувати.

Насильство
Це найжахливіший випадок в історії насильства / pixabay

У хахідній Індії 16-річна бездомна дівчина подала в поліцію жахливу заяву. Вона розповіла, що піддалася сексуальному насильству з боку 400 чоловіків, в тому числі і рідного батька.

Як пише CNN, вона назвала імена гвалтівників, які знущалися над нею протягом декількох років, і впізнала 25 передбачуваних злочинців.

Історія дівчинки дуже несамовита. У 13 років її видали заміж за 33-річного чоловіка, який став першим її ґвалтівником. Крім того, її ґвалтував і рідний батько. У зв'язку з цим вона втекла і жила прямо на автобусній зупинці.

Тоді її забрали троє чоловіків і змусили займатися секс-роботою.

"За фактом злочинів розпочато кримінальне провадження, що стосується зґвалтування та Закону Про захист дітей від сексуальних злочинів. Він передбачає більш суворі покарання на більш тривалий термін ув'язнення. Але висунуті проти правоохоронців звинувачення в поліції не коментують", - пише ЗМІ.

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Місцева захисниця прав жінок Йогіта Бхаяна назвала ситуацію 16-річною потерпілою "найтрагічнішим випадком зґвалтування в історії".

Нагадаємо, в селі Кладьківка Чернігівського району Чернігівської області сталася страшна трагедія. Діти стали свідками вбивства власної матері. Чоловік на очах 4,7 і 9-річної дитини вбив їх 32-річну матір і свою дружину.

Під час знущань діти дзвонили в поліцію і просили допомоги у копів, але не змогли пояснити правильно адресу, а ті, в свою чергу, не змогли їх вчасно знайти.

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