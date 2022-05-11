Шок для Путіна та Росії: радник глави МВС анонсував потужний удар ЗСУ

Розвиток ситуації у війні в Україні стане для РФ "шоком" / Фото Reuters

Радник глави МВС Віктор Андрусів заявив, що найближчим часом росіяни будуть шоковані від місця удару, який завдадуть Збройні Сили України.

За його словами, вже зараз видно результат поставок зброї Україні. Зокрема, українські військові проводять контрнаступ під Харковом.

"Це дуже правильно, тому що цей контрнаступ дозволяє відсунути росіян від Харкова, і вони більше не зможуть з артилерії обстрілювати житлові квартали", - сказав Андрусів 24 каналу.

Він також заявив, що йде підготовка до звільнення Херсона. І розвиток ситуації стане для РФ "шоком".

"Чим краще ми його підготуємо, тим менших жертв зазнаємо. Робота ця є, і не лише в напрямку Херсона. Думаю, найближчим часом росіяни будуть шоковані місцем удару, який завдадуть наші Збройні Сили. Ситуація буде змінюватися від того, як ми будемо посилюватися західним озброєнням", – зазначив радник.

Андрусів додав, що росіяни точно вже відмовилися від будь-яких захоплень України. Крім цього, за його словами, найближчим часом вони ще відмовляться і від сухопутних коридорів в Придністров'ї та фактично до кінця травня зосередяться на тих рубежах, які захопили.

"Їхня логіка така, що утримуємо захоплене і будемо видавати це за перемогу", – сказав радник глави МВС.

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Як повідомляв Главред, український контрнаступ на північ від Харкова 10 травня продовжував успішно відтісняти російські війська до російсько-українського кордону. Також українські захисники продовжили наступ на північ від нещодавно звільненого Старого Салтова і звільнили кілька міст на північ від Харкова. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

11 травня стало відомо, що бійці ЗСУ в Запорізькій області на окремих ділянках зуміли просунутися вперед і закріпитися на нових рубежах.

За даними американської розвідки, президент країни-агресора РФ Володимир Путін може готуватися до ведення затяжної війни проти України. Оскільки зараз путінська армія постійно стикається з невдачами на фронті, для ескалації бойових дій Путін може вжити більш рішучих заходів, наприклад, запровадити у Росії воєнний стан.

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