Вибухнуло там, де треба: Плетенчук вказав на важливий результат операції в Криму

СБУ вдалося підірвати один із найбільш захищених об'єктів РФ.

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Як операція СБУ послабила ворога у Криму / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Що сказав Плетенчук:

Підрив мосту послабив логістику РФ в Криму

Вибух пошкодив один із найголовніших елементів споруди

3 червня СБУ підірвала одну з опор Кримського мосту, через що окупаційним військам країни-агресорки Росії, найімовірніше, доведеться значно обмежити використання мосту для логістики.

Про це розповів в етері Еспресо речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами Кримський міст буде працювати і надалі, адже це гідротехнічна споруда з доволі великим запасом міцності. При цьому кількість обмежень щодо його використання збільшиться.

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А все тому, що вибух відбувся біля одного з найголовніших елементів конструкції мосту - опор. І обрали підрив саме їх, за словами речника ВМС, не випадково.

"Кожному з нас було цікаво, як має відбутись атака на Кримський міст. Особисто я навіть уявити не міг, що саме в такий спосіб можна це зробити. Цей обʼєкт охороняється дуже серйозно і є чи не одним із найзахищеніших обʼєктів взагалі на території РФ. На поверхні працює росгвардія, ФСБ й прикордонники, а самі росіяни дуже часто жаліються, що перетнути міст майже теж саме, що проїхати державний кордон. Тому як можна було втиснути туди понад 1000 кг вибухівки для мене залишається загадкою", - додав він.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Підрив Кримського мосту - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 3 червня Служба безпеки провела нову унікальну спецоперацію. Україні втретє вдалося уразити Кримський міст, цього разу під водою.

Згодом ЗМІ написали, що для України будь-яке ураження Кримського мосту, який незаконно побудувала країна-агресорка Росія, вважатиметься піар-перемогою.

Раніше в ВМС повідомляли, що під час останньої операції СБУ було уражено складний з інженерної точки зору елемент конструкції мосту — ту частину, що розташована поблизу Керч-Єнікальського каналу.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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