Вибухнуло там, де треба: Плетенчук вказав на важливий результат операції в Криму

Що сказав Плетенчук:
- Підрив мосту послабив логістику РФ в Криму
- Вибух пошкодив один із найголовніших елементів споруди
3 червня СБУ підірвала одну з опор Кримського мосту, через що окупаційним військам країни-агресорки Росії, найімовірніше, доведеться значно обмежити використання мосту для логістики.
Про це розповів в етері Еспресо речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами Кримський міст буде працювати і надалі, адже це гідротехнічна споруда з доволі великим запасом міцності. При цьому кількість обмежень щодо його використання збільшиться.
А все тому, що вибух відбувся біля одного з найголовніших елементів конструкції мосту - опор. І обрали підрив саме їх, за словами речника ВМС, не випадково.
"Кожному з нас було цікаво, як має відбутись атака на Кримський міст. Особисто я навіть уявити не міг, що саме в такий спосіб можна це зробити. Цей обʼєкт охороняється дуже серйозно і є чи не одним із найзахищеніших обʼєктів взагалі на території РФ. На поверхні працює росгвардія, ФСБ й прикордонники, а самі росіяни дуже часто жаліються, що перетнути міст майже теж саме, що проїхати державний кордон. Тому як можна було втиснути туди понад 1000 кг вибухівки для мене залишається загадкою", - додав він.
Підрив Кримського мосту - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 3 червня Служба безпеки провела нову унікальну спецоперацію. Україні втретє вдалося уразити Кримський міст, цього разу під водою.
Згодом ЗМІ написали, що для України будь-яке ураження Кримського мосту, який незаконно побудувала країна-агресорка Росія, вважатиметься піар-перемогою.
Раніше в ВМС повідомляли, що під час останньої операції СБУ було уражено складний з інженерної точки зору елемент конструкції мосту — ту частину, що розташована поблизу Керч-Єнікальського каналу.
Інші новини:
- Пенсія деяких українців значно зросте: кому і коли додадуть сотні гривень
- Новий пакет санкцій США проти РФ готовий: Келлог розкрив його суть
- Путін зацікавлений: в ISW розповіли, чого хоче досягнути РФ під час переговорів
Що відомо про Дмитра Плетенчука?
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред