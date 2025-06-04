Закінчення війни до літа 2026 року: Жданов озвучив неочікуваний поворот подій

Закінчення війни залежатиме від швидкості розвалу Росії.

https://glavred.net/war/okonchanie-voyny-do-leta-2026-goda-zhdanov-ozvuchil-neozhidannyy-povorot-sobytiy-10670519.html Посилання скопійоване

Жданов розповів про розвал РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Росія буде дуже боляче розвалюватися

Розпад супроводжуватиметься збройним протистоянням

Наразі злочинність в Росії зашкалює

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війна в Україні може закінчитися до літа 2026 року. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, які для цього потрібні передумови.

За його словами, усе залежатиме від швидкості розвалу Росії.

відео дня

"Цього разу мирного розпаду республік не буде, і розпад Російської Федерації супроводжуватиметься збройним протистоянням. Чому? Тому що близько мільйона людей сьогодні стоять під рушницею і мають бойовий досвід, і, якщо завтра їм перестануть платити бойові (до речі, Путін катастрофічно боїться 30-денного перемир'я, бо в цьому разі в нього через два тижні армія почне бунтувати), вони візьмуть автомати і підуть грабувати", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Він додав, що грабувати вже нічого, тому вони побіжать по домівках.

"Навіть відкрита статистика МВС Росії говорить про те, що злочинність зашкалює. Так що Росія буде розвалюватися, причому дуже боляче", - наголосив експерт.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, дипломат Володимир Пузирко заявив, що Москва не погоджується на тимчасове припинення вогню, оскільки це суперечить інтересам російського керівництва та особисто Володимира Путіна.

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов заявив, що незважаючи на санкції, військово-промисловий комплекс Російської Федерації продовжує працювати, про що свідчать удари РФ по Україні аеробалістичними та аеродинамічними засобами ураження.

Водночас, у звіті Інституту вивчення війни зазначалось, що переговори з країною-агресором Росією не призведуть до завершення війни. Диктатор Володимир Путін вірить у здатність вести бойові дії нескінченно довго, адже мета Кремля - капітуляція України.

Читайте також:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред