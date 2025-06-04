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Закінчення війни до літа 2026 року: Жданов озвучив неочікуваний поворот подій

Марія Николишин
4 червня 2025, 14:07
161
Закінчення війни залежатиме від швидкості розвалу Росії.
Закінчення війни до літа 2026 року: Жданов озвучив неочікуваний поворот подій
Жданов розповів про розвал РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

  • Росія буде дуже боляче розвалюватися
  • Розпад супроводжуватиметься збройним протистоянням
  • Наразі злочинність в Росії зашкалює

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війна в Україні може закінчитися до літа 2026 року. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, які для цього потрібні передумови.

За його словами, усе залежатиме від швидкості розвалу Росії.

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"Цього разу мирного розпаду республік не буде, і розпад Російської Федерації супроводжуватиметься збройним протистоянням. Чому? Тому що близько мільйона людей сьогодні стоять під рушницею і мають бойовий досвід, і, якщо завтра їм перестануть платити бойові (до речі, Путін катастрофічно боїться 30-денного перемир'я, бо в цьому разі в нього через два тижні армія почне бунтувати), вони візьмуть автомати і підуть грабувати", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Він додав, що грабувати вже нічого, тому вони побіжать по домівках.

"Навіть відкрита статистика МВС Росії говорить про те, що злочинність зашкалює. Так що Росія буде розвалюватися, причому дуже боляче", - наголосив експерт.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, дипломат Володимир Пузирко заявив, що Москва не погоджується на тимчасове припинення вогню, оскільки це суперечить інтересам російського керівництва та особисто Володимира Путіна.

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов заявив, що незважаючи на санкції, військово-промисловий комплекс Російської Федерації продовжує працювати, про що свідчать удари РФ по Україні аеробалістичними та аеродинамічними засобами ураження.

Водночас, у звіті Інституту вивчення війни зазначалось, що переговори з країною-агресором Росією не призведуть до завершення війни. Диктатор Володимир Путін вірить у здатність вести бойові дії нескінченно довго, адже мета Кремля - капітуляція України.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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