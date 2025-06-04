Ситуація критична: в DeepState заявили про стрімке просування РФ на Сумщині

РФ виходить на дистанцію в 20-25 кілометрів від Сум.

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Ситуація в Сумській області / колаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб ЗСУ

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Окупанти мають просування в Сумській області

Росіянам вдалося зайняти Андріївку та Водолаги

Піхота окупантів також фіксується в Кіндратівці

Просування армії країни-агресора РФ на Сумщині продовжується. Зокрема, противнику вдалося зайняти Андріївку та Водолаги і закріпитися в цих селах. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що успіх окупантів супроводжується великою кількістю піхоти, яка є переважаючою.

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"Наразі на уточненні перебуває Кіндратівка, в якій фіксувалася піхота окупантів, але бійці Сил Оборони активно по ній працюють і не дають ворогу закріпитися. Так само уточнюємо ситуацію в Олексіївці. Попередньо, вони зайняли північну частину села і пробують окупувати населений пункт повністю. З великою ймовірністю, вона скоро також перенесеться в червону зону", - йдеться в повідомленні.

Аналітики додали, що відтинок Яблунівка-Юнаківка теж перебуває під тиском ворога.

"На Яблунівку противник лізе зі сторони Біловодів та між Біловодами і Локнею. В Юнаківку забігають на північні околиці, але як ми вже раніше згадували, закріпитися там не можуть, бо перед цим там все зрівняли з землею", - пише DeepState.

Також наголошується, що критичною залишається ситуація через стрімкий вихід противника на дистанцію в 20-25 кілометрів, з якої вони зможуть працювати по Сумах FPV-дронами на оптоволокні.

"Сили Оборони намагаються стримати тиск окупантів і не пускати їх далі на глибину території", - підсумували аналітики.

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Як повідомляв Главред, речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин заявив, що російські війська концентрують сили поблизу Харкова, проте поточних резервів недостатньо для проведення повноцінного наступу.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов сказав, армія країни-агресора Росії намагається розширити наступальний плацдарм у Сумській області, але наразі окупанти дійшли до першої лінії українських фортифікацій.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни повідомлялось, що у Донецькій області росіяни традиційно продовжували наступальні дії, втім підтверджених успіхів не досягли. Окрім одного напрямку – Торецького.

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